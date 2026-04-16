Масло вместо дизеля: реально ли заправить авто продуктами с кухни и чем это закончится

Достанется ли Украине доля биодизельного пирога

Заправлять авто растительным маслом вместо дизеля потенциально можно, но последствия предусмотреть сложно. Эксперты отмечают — сэкономить можно, если внедрить массовое использование биодизеля — по сути обработанного определенным образом растительного масла. Но в Украине с этим сложно.

Что нужно знать:

Биодизель производят из растительных масел

Биодизель смешивают с обычным дизелем

Потенциально можно сэкономить до 1 млн. тонн дизеля

Главная проблема – высокая стоимость производства

Сейчас в мире используют 75 миллионов тонн растительных масел для того, чтобы делать биодизель, рассказывает "Телеграфу" генеральный директор "Укролияпром" Степан Капшук. Среди них и рапсовая, которую Украина экспортирует в Европу. Там из нее делают, в том числе и горючее. Это примерно 4-4,2 млн. тонн масла. Если ее использовать на топливе — можно сэкономить дизельного топлива на один миллион тонн.

Но биодизель – не чистое масло. Как пояснил Капшук, к маслам (рапсовое, соевое, пальмовое) добавляют метиловый спирт, каустик, соду, смешивают при особой температуре и очищают. Этот биодизель чистым не используют – его добавляют в обычное дизельное топливо.

Проценты – разные. В Европе это обычно 5-10%, а в Индии, например, 50% горючего – переработанное масло. Но вопрос масличного горючего более экологичен, ведь эта сфера производства в основном дотационная. Чтобы выйти на прибыль или самоокупаемость, нужно производить очень много — сотни тысяч тонн, а именно производство — сложное.

"90 % биодизельного завода — это маслоэкстракционный завод. Это добыча масла. Если вы спросите меня, можно ли производить биодизель на пищевом производстве, — ответ категорически нет. Потому что используется метиловый спирт, а в нём содержится очень вредный яд, — отмечает Капшук, указывая на опасность. — Ещё один момент. А метилового спирта у нас в Украине и нет. Вы не можете взять этиловый спирт, который производят спиртзаводы, и сделать. Не получится".

Где в Украине выращивают сырье для биодизеля/ Источник: YC.Market

Биодизель выгодно производить, когда цены на нефть скачут выше 100 долларов. При этом также растет и цена на растительное масло. Поэтому попытки заправить машину подсолнечным маслом не только может окончиться плохо для двигателя, но и не быть выгодно.

Украинские возможности — на потенциале все закончится?

Украина имеет для производства биодизеля все предпосылки: более 1 млн. гектаров рапса и тысячи агропредприятий, способных обеспечить сырье. По данным youcontrol, урожайность рапса за последние 20 лет выросла в разы – средняя свыше 2,5 т/га, а максимальная 3,5–4 т/га.

Где в Украине можно построить биодизельные заводы/ Источник: YC.Market

"Украина потенциально может обеспечить значительную долю своих потребностей в топливе самостоятельно. Общая потребность в дизельном топливе для сельского хозяйства ежегодно составляет около 0,9-1,0 млн. тонн", — утверждает заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения института, член-корреспондент НААН Александр Захарчук. Потенциально фермеры могут расширить площади до 1,5 млн гектаров.

Однако ключевая проблема – экономическая невыгодность производства. Биодизель в Украине дороже традиционного топлива, а его использование регуляторно не определено, как, например, у биоэтанола. Однако перспектива есть.

"Согласно прогнозу Дорожной карты развития биоэнергетики Украины до 2050 года, производство жидких биотоплив (биодизеля, биоэтанола) в 2050 году может составлять 850 тыс. тонн нефтяного эквивалента в год, из которых примерно половина будет приходиться на биотопливо первого и второго поколения", — отметил старший консультант компании Pro–Consulting Ярослав Куликовский в комментарии "Агроньюс".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в 2025 году обязательной для бензина стала примесь биоэтанола в разных процентах. Двигателя она не вредит, если пользоваться машиной, однако эксперты говорили о возможных проблемах с качеством конечного продукта.