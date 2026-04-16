Олія замість дизелю: чи реально заправити авто продуктами з кухні та чим це закінчиться

Чи дістанеться Україні частка біодизельного пирога

Заправляти авто рослинною олією замість дизелю потенційно можна, але наслідки передбачити важко. Експерти зазначають — зекономити можна, якщо впровадити масове використання біодизелю — по суті обробленої певним чином олії. Та в Україні з цим — складно.

Що потрібно знати:

Біодизель виробляють із рослинних олій

Біодизель змішують зі звичайним дизелем

Потенційно можна зекономити до 1 млн тонн дизелю

Головна проблема — висока вартість виробництва

Наразі у світі використовують 75 мільйонів тонн рослинних олій, для того, щоб робити біодизель, розповідає "Телеграфу" генеральний директор "Укроліяпром" Степан Капшук. Серед них і ріпакова, яку Україна експортує до Європи. Там з неї роблять, в тому числі й пальне. Це приблизно 4-4,2 млн тони олії. Якщо її всю використати на пальне — можна зекономити дизельного пального на один мільйон тонн.

Та біодизель — не чиста олія. Як пояснив Капшук, до олій (ріпакова, соєва, пальмова) додають метиловий спирт, каустик, соду, змішують при особливій температура та очищують. Цей біодизель чистим не використовують — його додають до звичайного дизельного пального.

Відсотки — різні. В Європі це зазвичай 5-10%, а в Індії, наприклад, 50% пального — перероблена олія. Та питання олійного пального більше екологічне, адже ця сфера виробництва здебільшого дотаційна. Аби вийти на прибутки чи самоокупність потрібно виробляти дуже багато — сотні тисяч тонн, а саме виробництво — складне.

"90% біодизельного заводу — це маслоекстраційний завод. Це добування олії. Коли ви мене спитаєте, а чи можна виробляти на харчовому виробництві біодизель — категорично ні. Тому що використовується метиловий спирт, а там дуже шкідливий яд, — зауважує небезпеку Капшук. — Ще один момент. А метилового спирту в нас в Україні і немає. Ви не можете взяти етиловий спирт, який виробляють спиртзаводи, і зробити. Не вийде".

Де в Україні вирощують сировину для біодизеля/ Джерело: YC.Market

Біодизель вигідно виробляти, коли ціни на нафту скачуть вище 100 доларів. При цьому також зростає і ціна на олію. Тому спроби заправити машину соняшниковою олією не тільки може закінчиться погано для двигуна, а й не бути вигідно.

Українські спроможності — на потенціалі все закінчиться?

Україна має для виробництва біодизеля всі передумови: понад 1 млн гектарів ріпаку та тисячі агропідприємств, здатних забезпечити сировину. За даними youcontrol, врожайність ріпаку за останні 20 років виросла в рази — середня понад 2,5 т/га, а максимальна 3,5–4 т/га.

Де в Україні можна побудувати біодизельні заводи/ Джерело: YC.Market

"Україна потенційно може забезпечити значну частку своїх потреб у пальному самостійно. Загальна потреба у дизельному пальному для сільського господарства щорічно складає близько 0,9-1,0 млн. тонн", — стверджує завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення інституту, член-кореспондент НААН Олександр Захарчук. Потенційно — фермери можуть розширити площі до 1,5 млн гектарів.

Однак ключова проблема — економічна невигідність виробництва. Біодизель в Україні дорожчий за традиційне пальне, а його використання регуляторно не визначене, як, наприклад, у біоетанолу. Проте — перспектива є.

"Згідно з прогнозом Дорожньої карти розвитку біоенергетики України до 2050 року, виробництво рідких біопалив (біодизелю, біоетанолу) у 2050 році може складати 850 тис. тонн нафтового еквіваленту на рік, з яких приблизно половина припадатиме на біопаливо першого та другого покоління", — зазначав старший консультант компанії Pro–Consulting Ярослав Куліковський в коментарі "Агроньюс".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у 2025 обов'язковою для бензину стала домішка біоетанолу в різних відсотках. Двигуну вона не шкодить, якщо машиною користуватись, проте експерти говорили про можливі проблеми із якістю кінцевого продукту.