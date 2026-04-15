Россия сбросила бомбу на Славянск. Как выглядит город после новой атаки (репортаж Яна Доброносова)

Разрушена была, в том числе, и одна из исторических достопримечательностей

В среду, 15 апреля, враг совершил удар по центральной части Славянска авиабомбой ФАБ-1500. В результате пострадал один человек, а также есть значительные разрушения зданий и многоэтажных домов.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал на фото и видео, как прямо сейчас выглядит город после очередного вражеского удара.

Как ранее сообщал глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях на своей странице в Facebook, атака произошла примерно в 5 часов утра. В результате удара полностью разрушено детское спортивное учреждение, которое было исторической достопримечательностью города. Также уничтожено одно административное здание, еще одно — повреждено.

Последствия удара по Славянску. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Также в разной степени повреждений получили по меньшей мере 39 многоэтажек и 15 автомобилей.

"В настоящее время известно об одном раненом. Это 57-летний мужчина", — говорил Лях.

Ян Доброносов на фото показывает, что после совершения новой атаки врагом центр города стал похож на руины. До этого и центр и другие районы города уже неоднократно подвергались обстрелам.

На кадрах — выбитые окна, разрушенные фасады, поврежденные автомобили. Кроме того известно, что в некоторых квартирах случились пожары после взрывов в городе.

Славянск — коротко о городе

Славянск расположен на севере Донецкой области, в долине реки Казенный Торец. Исторически располагается на территории Слобожанщины. Общая площадь Славянская — 60,8 км. Здесь содержатся уникальные соленые озера карстового происхождения. Они разделены между собой небольшими песчаными валами около 150-200 м в ширину. Озера обладают целебными свойствами и являлись основой санаторно-курортной индустрии города.

В 2014 году этот город стал первым в Украине, который захватили российские диверсионные группы во время войны на востоке Украины — это произошло 12 апреля. Город был освобожден менее чем за три месяца — в ночь на 5 июля 2014 года.

Сначала полномасштабного вторжения враг неоднократно наносил удары по Славянску, шаг за шагом превращая его в руины.

Славянск на карте. Скриншот: DeepState

