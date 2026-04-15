Росія скинула бомбу на Слов’янськ. Як виглядає місто після нової атаки (репортаж Яна Доброносова)

Зруйновано було, в тому числі, і одну з історичних пам’яток

У середу, 15 квітня, ворог вдарив по центральній частині Слов’янська авіабомбою ФАБ-1500. В результаті постраждала одна людина, а також є значні руйнування будівель та багатоповерхових будинків.

На місці побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він показав на фото та відео, як прямо зараз виглядає місто після чергового ворожого удару.

Як раніше повідомляв голова Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях на своїй сторінці у Facebook, атака відбулася приблизно о 5 годині ранку. Внаслідок удару повністю зруйновано дитячий спортивний заклад, який був історичною пам’яткою міста. Також знищено одну адміністративну будівлю, ще одну — пошкоджено.

Наслідки удару по Слов'янську. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Також у різному ступені пошкоджень отримали щонайменше 39 багатоповерхівок та 15 автомобілів.

"Наразі відомо про одного пораненого. Це 57-річний чоловік", — говорив Лях.

Ян Доброносов на фото показує, що після здійснення нової атаки ворогом центр міста став схожим на руїни. До цього і центр та інші райони міста вже неодноразово зазнавали обстрілів.

На кадрах вибиті вікна, зруйновані фасади, пошкоджені автомобілі. Крім того, відомо, що в деяких квартирах сталися пожежі після вибухів у місті.

Наслідки удару по Слов'янську. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Слов’янськ — коротко про місто

Слов’янськ розташований на півночі Донецької області, в долині річки Казенний Торець. Історично розташовується на території Слобожанщини. Загальна площа Слов’янська – 60,8 км. Тут містяться унікальні солоні озера карстового походження. Вони розділені між собою невеликими піщаними валами близько 150-200 м завширшки. Озера мають цілющі властивості і були основою санаторно-курортної промисловості міста.

2014 року це місто стало першим в Україні, яке захопили російські диверсійні групи під час війни на сході України — це сталося 12 квітня. Місто було звільнено менш ніж за три місяці – у ніч на 5 липня 2014 року.

Спочатку повномасштабного вторгнення ворог неодноразово завдавав ударів по Слов’янську, крок за кроком перетворюючи його на руїни.

Слов’янськ на карті. Скріншот: DeepState

