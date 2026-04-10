Раньше ловил коррупционеров? Кто возглавил Государственную таможню

От должностного лица ожидают продолжения реформы таможенной службы

В пятницу, 10 апреля, Кабинет министров назначил нового главу Государственной таможенной службы. Им стал бывший руководитель подразделения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Орест Мандзий.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Отмечается, что соответствующее назначение по результатам открытого конкурса внес министр финансов Сергей Марченко.

Свириденко добавила, что от Мандзия на новой должности ожидают продолжения реформы таможенной службы, формирования современной, прозрачной и эффективной таможенной системы, которая будет работать на обеспечение финансовой устойчивости государства.

В то же время нардеп Ярослав Железняк, комментируя назначение, добавил: "Кстати, первый выполнен маяк в МВФ". По его словам, в конкурсе победили два кандидата Руслан Даментсов и Мандзий, оба из НАБУ. Но окончательное решение принимал Минфин.

Что известно о новом главе таможенной службы

Орест Мандзий родился во Львове и получил высшее юридическое образование. Имеет магистерскую степень по специальности "Публичное управление и администрирование". Работал в НАБУ с марта 2017 года. До этого занимал должности в разных подразделениях МВД, в частности, Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и подразделения по борьбе с экономической преступностью.

С 2021 Мандзий был старшим детективом и руководителем Первого подразделения детективов Четвертого Главного подразделения НАБУ. Его деятельность была направлена на коррупционные дела среди чиновников и другие резонансные преступления. Известно, что он женат на Елене Владимировне Гаевой. У супругов есть сын – Давид Орестович.

