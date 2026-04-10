Раніше ловив корупціонерів? Хто очолив Державну митницю

Від посадовця очікують продовження реформи митної служби

У п'ятницю, 10 квітня, Кабінет міністрів призначив нового голову Державної митної служби. Ним став колишній керівник підрозділу Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Орест Мандзій.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Зазначається, що відповідне подання за результатами відкритого конкурсу вніс міністр фінансів Сергій Марченко.

Свириденко додала, що від Мандзія на новій посаді очікують продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працюватиме на забезпечення фінансової стійкості держави.

Водночас нардеп Ярослав Железняк, коментуючи призначення, додав: "До речі, перший виконаний маяк у МВФ". За його словами, у конкурсі перемогло два кандидати Руслан Даментсов та Мандзій, обидва з НАБУ. Але остаточне рішення ухвалював Мінфін.

Скриншот з голосування

Що відомо про нового голову митної служби

Орест Мандзій народився у Львові та здобув там вищу юридичну освіту. Має магістерський ступінь за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". Працював у НАБУ з березня 2017 року. До цього обіймав посади у різних підрозділах МВС, зокрема Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків та підрозділи з боротьби з економічною злочинністю.

З 2021 року Мандзій був старшим детективом і керівником Першого підрозділу детективів Четвертого Головного підрозділу НАБУ. Його діяльність була спрямована на корупційні справи серед високопосадовців та інші резонансні злочини. Відомо, що посадовець одружений із Оленою Володимирівною Гайовою. У подружжя є син – Давид Орестович.

