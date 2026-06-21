Нічна атака на Крим показала несподіване про Кримський міст: чому його не атакують

Україна здатна це зробити

Вночі 21 червня, лунали вибухи на важливих для ворога об’єктах в окупованому Криму. Відомий український осінтер Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ вважає, що Україна може уразити Кримський міст.

Але, скоріше за все, наразі це не має особливого сенсу. Про це він написав у Telegram-каналі.

Серед цілей безпілотників опинились:

Керченський морський порт та промислова зона;

Порт "Кавказ". Удара зазнав комплекс завантаження нафтопродуктів. Цей порт також служить майданчиком для накопичення вантажів та очікування перед навантаженням на пором.

ТЕС-Термінал (TES-Terminal) — залізничний термінал перевалки та зберігання нафтопродуктів та зрідженого газу;

Територія військової частини 98546 (630-й окремий колійний залізничний батальйон).

Пожежа в Криму 21 червня

"Коли це відбувається в Криму, та ще й зараз, коли місцеві готові губами ловити БпЛА, аби злити з нього бензин, — це дійсно потужно", – зазначив осінтер.

На його думку, Україна може уразити Кримський міст та навіть опублікувати "прикольний відосік" з камери FP-2

"Інше питання — скільки для цього доведеться запустити дронів. Сьогодні росіяни збивали їх дефіцитними зенітними ракетами, але, як бачимо, допомогло це не дуже", – зауважив фахівець.

Він наголосив, що здатність нашої країни завдати удару по Кримському посту є результатом планомірного виснаження та знищення російської ППО.

"Також варто віддати належне виробникам, які випускають достатню кількість безпілотників, щоб **ать у рот усі ці "кільця ППО", якими так люблять лякати твіттерські осінтери", – йдеться у публікації.

Український БПЛА здатен долетіти до будь-якої точки Росії в радіусі 3000 км. І це не гучні слова — це просто факт.

Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ вважає, що улюблену іграшку Путіна не атакують лише тому, що наразі це не має особливого сенсу. Після трьох атак через міст уже давно не ходять ешелони з паливом. Його роль значною мірою замінили поромні переправи, які потім теж знищили, та траса "Новоросія".

З осінтером погодився й радник міністра оборони Сергій Стерненко.

"До речі, там одразу "Кримський міст". Як можете бачити, у росіян проблеми з ППО навіть там. А раніше це був третій найзахищеніший обʼєкт росіян після резиденції Путіна та Москви", – зазначив він.

Стерненко іронічно додав, що гадки не має, що буде далі.

Нагадаємо, окупований Крим впевнено відрізають від материка. Вночі 18 червня дрони атакували низку важливих мостів.