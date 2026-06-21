Ночная атака на Крым показала неожиданное о Крымском мосте: почему его не атакуют

Украина способна это сделать

Ночью 21 июня, раздавались взрывы на важных для врага объектах в оккупированном Крыму. Известный украинский осинтер Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ считает, что Украина может поразить Крымский мост.

Но, скорее всего, это не имеет особого смысла. Об этом он написал в Telegram-канале.

Среди целей беспилотников оказались:

Керченский морской порт и промышленная зона;

Порт "Кавказ". Удару подвергся комплекс погрузки нефтепродуктов. Этот порт также служит площадкой для накопления грузов и ожидания перед погрузкой на паром;

ТЭС-Терминал (TES-Terminal) – железнодорожный терминал перевалки и хранения нефтепродуктов и сжиженного газа;

Территория воинской части 98546 (630 отдельный путевой железнодорожный батальон).

Пожар в Крыму 21 июня

"Когда это происходит в Крыму, да еще сейчас, когда местные готовы губами ловить БпЛА, чтобы слить с него бензин, — это действительно мощно", – отметил осинтер.

По его мнению, Украина может поразить Крымский мост и даже опубликовать "прикольный видосик" с камеры FP-2.

"Другой вопрос — сколько для этого придется запустить дронов. Сегодня россияне сбивали их дефицитными зенитными ракетами, но, как видим, помогло это не очень", — заметил специалист.

Он подчеркнул, что способность нашей страны нанести удар по Крымскому посту является результатом планомерного истощения и уничтожения российской ПВО.

"Также стоит отдать должное производителям, которые выпускают достаточное количество беспилотников, чтобы **ать в рот все эти "кольца ПВО", которыми так любят пугать твиттерские осинтеры", — говорится в публикации.

Украинский БПЛА способен долететь до любой точки России в радиусе 3000 км. И это не громкие слова – это просто факт.

Dnipro Osint ⟨ Тыква ⟩ считает, что любимую игрушку Путина не атакуют лишь потому, что пока это не имеет особого смысла. После трех атак через мост уже давно не ходят эшелоны с топливом. Его роль в значительной степени заменили паромные переправы, которые затем тоже уничтожили, и трасса "Новороссия".

С осинтером согласился и советник министра обороны Сергей Стерненко.

"Кстати, там сразу "Крымский мост". Как можете видеть, у россиян проблемы с ПВО даже там. А раньше это был третий самый защищенный объект россиян после резиденции Путина и Москвы", – отметил он.

Стерненко иронически добавил, что не подозревает, что будет дальше.

Напомним, оккупированный Крым уверенно отрезают от материка. Ночью 18 июня дроны атаковали ряд важных мостов.