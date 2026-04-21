Невидимі загарбники: чому і як солонуватоводні види риб захоплюють Дніпро

У прісних водоймах України живуть види, що походять із солонуватих вод

У водах Дніпра живуть тюлька і бички, які походять з солонуватих вод. Популяція цих мігрантів доволі численна, вони зустрічаються в районі Запоріжжя та навіть у Києві.

Про це "Телеграфу" розповіла завідувач відділу фауни та систематики хребетних Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, іхтіологиня Юлія Куцоконь. "У нас доволі численна популяція тюльки у водосховищах Дніпра — це така дрібна риба, іноді взимку можна бачити біля берега винесених особин. Бичкові, бички різні, наприклад пісочник, кругляк, цуцик, гонець, пуголовок, жабоголовий", — каже фахівчиня.

Здається, що якщо риба підіймається вгору по течії Дніпра, то вона не могла б подолати ГЕС. Однак Юлія Куцоконь спростовує цю думку, адже це не закрита система, риба може потрапляти далі через шлюзи, або баластні води.

За словами іхтіологині, тюльку регулярно можна бачити в Києві на березі Дніпра. Також масово присутні певні види бичків, зокрема кругляк.

В цілому, каже Юлія Куцоконь, тенденція така, що в нестійких умовах більше переваг мають дрібні та невибагливі риби. Більше шансів вижити у видів, які здатні нереститися кілька разів протягом теплого сезону.

