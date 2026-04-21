Невидимые захватчики: почему и как солоноватоводные виды рыб захватывают Днепр

В пресных водоемах Украины обитают виды, происходящие из солоноватых вод

В водах Днепра живут тюлька и бычки, которые происходят из солоноватых вод. Популяция этих мигрантов достаточно многочисленна, они встречаются в районе Запорожья и даже в Киеве.

Об этом "Телеграфу" рассказала заведующая отделом фауны и систематики позвоночных Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, ихтиолог Юлия Куцоконь. "У нас довольно многочисленная популяция тюльки в водохранилищах Днепра — это такая мелкая рыба, иногда зимой можно видеть у берега вынесенных особей. Бычковые, бычки разные, например песочник, кругляк, цуцик, гонец, пуголовка, жабоголовый", — говорит специалист.

Юлия Куцоконь

Кажется, если рыба поднимается вверх по течению Днепра, то она не могла бы преодолеть ГЭС. Однако Юлия Куцоконь опровергает это мнение, ведь это не закрытая система, рыба может попадать дальше через шлюзы или балластные воды.

По словам ихтиолога, тюльку регулярно можно видеть в Киеве на берегу Днепра. Также массово присутствуют определенные виды бычков, в том числе кругляк.

Тюлька

В целом, говорит Юлия Куцоконь, тенденция такова, что в неустойчивых условиях больше преимуществ имеют мелкие и неприхотливые рыбы. Больше шансов выжить у видов, способных нереститься несколько раз в течение теплого сезона.

Как рассказывал "Телеграф", недавно в акватории Днепра выловили ерша — небольшую пресноводную рыбу из семейства окуневых. Украинцы говорят, что давно не видели таких экземпляров на рыбалке и связывают их появление с улучшением качества воды в реке.