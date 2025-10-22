Народила двох дітей і обірвала зв’язок з колегами-путіністами: де зараз Женька зі "Сватів" Анна Кошмал

Актриса продовжує грати в театрі та зніматися у кіно та серіалах

Анна Кошмал — відома українська актриса, яка стала популярною після ролі Жені Ковальової у серіалі "Свати". Після початку війни в Україні актриса обірвала всі зв’язки із російськими колегами-путіністами. Цього дня, 22 жовтня, зірка відзначає день народження – їй виповнився 31 рік.

Що варто знати:

Актриса Анна Кошмал стала популярною завдяки ролі Женьки у серіалі "Свати"

Після 2022 року вона розірвала всі зв’язки з російськими колегами, які підтримують путінський режим

Кошмал продовжує активно зніматися в кіно і грати у театрі, виховуючи двох дітей

"Телеграф" розповідає, що відомо про життя та кар’єру Анни Кошмал і чим вона зараз займається.

Анна Кошмал припинила зніматися у російських проектах

Анна Кошмал — що про неї відомо?

Актриса народилася у Києві у родині військового Сергія Кошмала та вчительки Тамари Кошмал. Вона з дитинства виявляла артистичні таланти, займалася танцями, ходила до музичної школи. В юності обрала собі акторське ремесло та закінчила Київський університет культури та мистецтв за спеціальністю "актриса театру та кіно".

У 2011 році, коли Анні було 16 років, вона пройшла кастинг на роль Жені Ковальової у серіалі "Свати" і ця роль принесла їй великий успіх та популярність. Кошмал знімалася у серіалі з 5 по 7 сезон, у ньому вона постала в образі юної неформалки – онуки головних героїв-сватів.

Анна Кошмал у серіалі "Свати"

На знімальному майданчику у молодої актриси склалися теплі стосунки з досвідченішими колегами — російськими акторами Федором Добронравовим та Тетяною Кравченко. Вони допомагали Анні вжитися в роль, ділилися порадами і добре ставилися до неї. Проте все змінилося після 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну в Україні.

Анна Кошмал перервала усі зв’язки з російськими акторами, які виявилися затятими шанувальниками путінського режиму та підтримували вбивства українців у цій війні. За словами актриси, вона помилялася у цих людях.

Анна Кошмал зіграла Женьку у серіалі "Свати"

Де зараз Анна Кошмал?

Після популярності у "Сватах", актриса продовжила будувати успішну акторську кар’єру, не лише знімаючись у кіно, а й граючи у театрах. Серед найвідоміших робіт Кошмал ролі у фільмах "Поїздка за щастям", "Замок на піску", "Папік-2", "Слуга народу" та інші.

Так зараз виглядає актриса Анна Кошмал

Окрім кар’єри, Анна також займається вихованням дітей. У неї син Михайло, який народився у 2018 році та дочка Софія, яка з’явилася на світ у березні 2025 року. Актриса одружена, її чоловіка звуть Іван, але більше подробиць про особисте життя артистка не розкриває.

Анна з чоловіком Іваном виховують двох дітей

Також Кошмал активно веде свій блог в Instagram, де має майже мільйон підписників. У ньому вона ділиться яскравими моментами з життя, знімками з дітьми та своїми думками про те, що відбувається в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилася дочка Ані Лорак та скільки їй зараз років. Дівчинка вже виглядає старшою за матір.