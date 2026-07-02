У Росії оголосили про перемогу над США: "цирк" у Лужниках розсмішив мережу

Квитки на матч не можна було купити, трансляція гри була відсутня

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Хокейний матч між командами Росії та США, про який вели переговори президенти двох держав Володимир Путін та Дональд Трамп відповідно, таки відбувся. Однак є нюанс…

Що потрібно знати

Росія та США зіграли у хокей

Гра проходила на рівні торгово-промислових палат двох країн

Росіяни використали на майданчику чинних зірок НХЛ

У РФ розтрубили про тріумф росіян у хокейній грі проти США, проте насправді зустрічалися не збірні, а команди торгово-промислових палат двох країн. Гра завершилася перемогою росіян із рахунком 10:6, повідомляє "Чемпіонат".

Примітно, що за команду РФ грали друзі Путіна (В’ячеслав Фетісов та Роман Ротенберг), чиновники, артисти (Ігор та Олег Бутмани, Ільдар Абдразаков та професійні хокеїсти. Росіяни, програвши перший період з рахунком 0:2, випустили на лід десант із чинних гравців НХЛ, що переломило хід поєдинку.

Склад збірної США залишився невідомим. Матч пройшов в олімпійському комплексі "Лужники" у Москві на арені місткістю 500 осіб. Квитки на гру не продавалися – потрапити можна було лише за запрошенням. Деяким ЗМІ було відмовлено в акредитації.

Саме ці деталі викликали подив у мережі. Користувачі масово жартують про гру через її таємність.

Нагадаємо, російський хокей перебуває під санкціями після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Росія та Білорусь були виключені зі складу учасників ЧС-2026. Крім того, хокеїстів із країн-агресорів також не пустили на Олімпіаду-2026 в Італії.