У Росії оголосили про перемогу над США: "цирк" у Лужниках розсмішив мережу
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Квитки на матч не можна було купити, трансляція гри була відсутня
Хокейний матч між командами Росії та США, про який вели переговори президенти двох держав Володимир Путін та Дональд Трамп відповідно, таки відбувся. Однак є нюанс…
Що потрібно знати
- Росія та США зіграли у хокей
- Гра проходила на рівні торгово-промислових палат двох країн
- Росіяни використали на майданчику чинних зірок НХЛ
У РФ розтрубили про тріумф росіян у хокейній грі проти США, проте насправді зустрічалися не збірні, а команди торгово-промислових палат двох країн. Гра завершилася перемогою росіян із рахунком 10:6, повідомляє "Чемпіонат".
Примітно, що за команду РФ грали друзі Путіна (В’ячеслав Фетісов та Роман Ротенберг), чиновники, артисти (Ігор та Олег Бутмани, Ільдар Абдразаков та професійні хокеїсти. Росіяни, програвши перший період з рахунком 0:2, випустили на лід десант із чинних гравців НХЛ, що переломило хід поєдинку.
Склад збірної США залишився невідомим. Матч пройшов в олімпійському комплексі "Лужники" у Москві на арені місткістю 500 осіб. Квитки на гру не продавалися – потрапити можна було лише за запрошенням. Деяким ЗМІ було відмовлено в акредитації.
Саме ці деталі викликали подив у мережі. Користувачі масово жартують про гру через її таємність.
Нагадаємо, російський хокей перебуває під санкціями після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Росія та Білорусь були виключені зі складу учасників ЧС-2026. Крім того, хокеїстів із країн-агресорів також не пустили на Олімпіаду-2026 в Італії.