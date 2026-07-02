В России объявили о победе над США: "цирк" в Лужниках рассмешил сеть

Билеты на матч нельзя было купить, трансляция игры отсутствовала

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Хоккейный матч между командами России и США, о котором вели переговоры президенты двух государств Владимир Путин и Дональд Трамп соответственно, таки состоялся. Однако есть нюанс…

Что нужно знать

Россия и США сыграли в хоккей

Игра проходила на уровне торгово-промышленных палат двух стран

Россияне использовали на площадке действующих звезд НХЛ

В РФ раструбили о триумфе россиян в хоккейной игре против США, однако на самом деле встречались не сборные, а команды торгово-промышленных палат двух стран. Игра завершилась победой россиян со счетом 10:6, сообщает "Чемпионат".

Примечательно, что за команду РФ играли друзья Путина (Вячеслав Фетисов и Роман Ротенберг), чиновники, артисты (Игорь и Олег Бутманы, Ильдар Абдразаков) и профессиональные хоккеисты. Россияне, проиграв первый период со счетом 0:2, выпустили на лед десант из действующих игроков НХЛ, что переломило ход поединка.

Состав сборной США остался неизвестным. Матч прошел в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве на арене вместимостью 500 человек. Билеты на игру не продавались – попасть можно было только по приглашениям. Некоторым СМИ было отказано в аккредитации.

Именно эти детали вызвали недоумение в сети. Пользователи массово шутят об игре из-за ее секретности.

Напомним, российский хоккей находится под санкциями после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Россия и Беларусь были исключены из состава участников ЧМ-2026. Кроме того, хоккеистов из стран-агрессоров также не пустили на Олимпиаду-2026 в Италии.