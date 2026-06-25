"Потрійне ула": Путін став посміховиськом через новий закон у Росії
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Глава Кремля раніше критикував WADA, проте пішов на поводу організації
Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який приводить російське антидопінгове законодавство у відповідність до міжнародних стандартів. Таким чином, Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) зобов’язане відповідати кодексу Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA).
Що потрібно знати
- Путін виконав вимогу WADA та підписав закон
- Це наблизило РУСАДА до відновлення прав
- У мережі сміються з Путіна
Про це повідомляє sports.ru. У мережі ця новина викликала хвилю жартів, адже Путін раніше особисто критикував WADA.
Глава Кремля називав санкції WADA проти Росії "несправедливими", "політизованими" і "тими, що не відповідають здоровому глузду".
У мережі сміються з Путіна, якому не вдалося імпортозмістити Олімпіаду, через що Росія за допомогою нового закону хоче зблизитися із Заходом і повернутися в міжнародний спорт. Також користувачі жартують, що глава Кремля прокричав триразове "Ула!", підписуючи документ. Це відсилка на мемне відео, на якому Путін не зміг виразно прокричати "Ура".
Нагадаємо, у грудні 2019 року Виконком WADA усунув Росію на 4 роки від участі у всіх великих міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу, через маніпуляції з базою даних московської лабораторії та приховування допінг-проб. "Чисті" російські спортсмени виступали у нейтральному статусі (без прапора та гімну).
Наразі Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендує допускати росіян до міжнародних змагань у нейтральному статусі, щоправда, деякі федерації вже повністю зняли санкції з російського спорту. Обмеження проти РФ було запроваджено після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.