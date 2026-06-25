"Потрійне ула": Путін став посміховиськом через новий закон у Росії

Глава Кремля раніше критикував WADA, проте пішов на поводу організації

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який приводить російське антидопінгове законодавство у відповідність до міжнародних стандартів. Таким чином, Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) зобов’язане відповідати кодексу Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA).

Що потрібно знати

Путін виконав вимогу WADA та підписав закон

Це наблизило РУСАДА до відновлення прав

У мережі сміються з Путіна

Про це повідомляє sports.ru. У мережі ця новина викликала хвилю жартів, адже Путін раніше особисто критикував WADA.

Глава Кремля називав санкції WADA проти Росії "несправедливими", "політизованими" і "тими, що не відповідають здоровому глузду".

У мережі сміються з Путіна, якому не вдалося імпортозмістити Олімпіаду, через що Росія за допомогою нового закону хоче зблизитися із Заходом і повернутися в міжнародний спорт. Також користувачі жартують, що глава Кремля прокричав триразове "Ула!", підписуючи документ. Це відсилка на мемне відео, на якому Путін не зміг виразно прокричати "Ура".

Нагадаємо, у грудні 2019 року Виконком WADA усунув Росію на 4 роки від участі у всіх великих міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу, через маніпуляції з базою даних московської лабораторії та приховування допінг-проб. "Чисті" російські спортсмени виступали у нейтральному статусі (без прапора та гімну).

Наразі Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендує допускати росіян до міжнародних змагань у нейтральному статусі, щоправда, деякі федерації вже повністю зняли санкції з російського спорту. Обмеження проти РФ було запроваджено після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.