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"Потрійне ула": Путін став посміховиськом через новий закон у Росії

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Володимир Путін Новина оновлена 25 червня 2026, 15:55
Володимир Путін. Фото Getty Images

Глава Кремля раніше критикував WADA, проте пішов на поводу організації

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який приводить російське антидопінгове законодавство у відповідність до міжнародних стандартів. Таким чином, Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) зобов’язане відповідати кодексу Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA).

Що потрібно знати

  • Путін виконав вимогу WADA та підписав закон
  • Це наблизило РУСАДА до відновлення прав
  • У мережі сміються з Путіна

Про це повідомляє sports.ru. У мережі ця новина викликала хвилю жартів, адже Путін раніше особисто критикував WADA.

Глава Кремля називав санкції WADA проти Росії "несправедливими", "політизованими" і "тими, що не відповідають здоровому глузду".

У мережі сміються з Путіна, якому не вдалося імпортозмістити Олімпіаду, через що Росія за допомогою нового закону хоче зблизитися із Заходом і повернутися в міжнародний спорт. Також користувачі жартують, що глава Кремля прокричав триразове "Ула!", підписуючи документ. Це відсилка на мемне відео, на якому Путін не зміг виразно прокричати "Ура".

Нагадаємо, у грудні 2019 року Виконком WADA усунув Росію на 4 роки від участі у всіх великих міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу, через маніпуляції з базою даних московської лабораторії та приховування допінг-проб. "Чисті" російські спортсмени виступали у нейтральному статусі (без прапора та гімну).

Наразі Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендує допускати росіян до міжнародних змагань у нейтральному статусі, щоправда, деякі федерації вже повністю зняли санкції з російського спорту. Обмеження проти РФ було запроваджено після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Теги:
#Росія #Володимир Путін #WADA