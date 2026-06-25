"Тройное ула": Путин стал посмешищем из-за нового закона в России

Глава Кремля ранее критиковал WADA, однако пошел на поводу организации

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приводит российское антидопинговое законодательство в соответствие с международными стандартами. Таким образом, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обязано соответствовать кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Что нужно знать

Путин выполнил требование WADA и подписал закон

Это приблизило РУСАДА к восстановлению в правах

В сети смеются над Путиным

Об этом сообщает sports.ru. В сети данная новость вызвала волну шуток, ведь Путин ранее лично критиковал WADA.

Глава Кремля называл санкции WADA против России "несправедливыми", "политизированными" и "не соответствующими здравому смыслу".

В сети смеются над Путиным, которому не удалось импортозаместить Олимпиаду, из-за чего Россия с помощью нового закона хочет сблизиться с Западом и вернуться в международный спорт. Также пользователи шутят, что глава Кремля прокричал троекратное "Ула!", подписывая документ. Это отсылка к мемному видео, на котором Путин не смог внятно прокричать "Ура".

Напомним, в декабре 2019 года Исполком WADA отстранил Россию на 4 года от участия во всех крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, из-за манипуляций с базой данных московской лаборатории и сокрытия допинг-проб. "Чистые" российские спортсмены выступали в нейтральном статусе (без флага и гимна).

На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует допускать россиян до международных соревнований в нейтральном статусе, правда, некоторые федерации уже полностью сняли санкции с российского спорта. Ограничения против РФ были введены после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.