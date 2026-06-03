Одна дрібка — і цибуля стане солодкою та ароматною: кулінарний секрет, про який знають не всі

Більшість господинь смажать цибулю за звичною схемою: нарізають її, викладають на розігріту сковорідку та чекають, поки овоч стане м’яким і набуде золотистого кольору.

Проте існує маловідомий кулінарний прийом, який допомагає не лише скоротити час приготування, а й зробити смак цибулі більш насиченим і виразним. Про це повідомляє "Телеграф".

Секрет полягає у використанні звичайної харчової соди. Цей інгредієнт найчастіше асоціюється з випічкою, однак досвідчені кулінари давно застосовують його і для прискорення карамелізації овочів. Головне — використовувати соду в правильній кількості, інакше ефект може виявитися протилежним.

Пояснення такого лайфхаку доволі просте. Цибуля містить природні цукри та амінокислоти, які під час нагрівання вступають у так звану реакцію Майяра. Саме завдяки цьому процесу продукт набуває апетитного золотисто-коричневого кольору, характерного аромату та солодкуватих ноток у смаку.

Зазвичай для повноцінної карамелізації цибулі потрібно щонайменше 30 хвилин приготування на невеликому вогні. Харчова сода змінює кислотно-лужний баланс і сприяє швидшому руйнуванню клітинних стінок овочу. У результаті природні цукри вивільняються швидше, а процес підрум'янення значно прискорюється.

На практиці це дає одразу кілька переваг. Цибуля швидше набуває золотистого відтінку, її смак стає більш м’яким і солодким, а текстура — однорідною та ніжною. Крім того, скорочується загальний час приготування страви, що особливо зручно у будні дні.

Щоб скористатися цим способом, потрібно спочатку обсмажити цибулю протягом кількох хвилин на олії, а потім додати приблизно чверть чайної ложки соди на одну велику цибулину. Після цього продукт слід перемішати та продовжити готувати звичайним способом.

Водночас експерти радять дотримуватися помірності. Якщо додати занадто багато соди, цибуля може набути неприємного присмаку. Також не варто всипати її одразу на початку приготування, оскільки це може негативно вплинути на кінцевий результат.

Вибір температурного режиму залежить від бажаного ефекту. Для глибокої карамелізації рекомендується готувати цибулю на слабкому вогні та регулярно помішувати. Якщо ж потрібна більш хрустка текстура, краще використовувати сильніший нагрів і рідше перемішувати продукт.

Таким чином, звичайна харчова сода може стати несподіваним помічником на кухні. Одна невелика дрібка здатна прискорити процес приготування та допомогти отримати ароматну, солодку й апетитно підрум’янену цибулю для супів, соусів, гарнірів та інших страв.