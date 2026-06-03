Одна щепотка — и лук станет сладким и ароматным: кулинарный секрет, о котором знают не все

Большинство хозяек жарят лук по привычной схеме: нарезают его, выкладывают на разогретую сковородку и ждут, пока овощ станет мягким и приобретет золотистый цвет.

Однако существует малоизвестный кулинарный прием, который помогает не только сократить время приготовления, но и сделать вкус лука насыщеннее и выразительнее. Об этом сообщает "Телеграф".

Секрет заключается в использовании обыкновенной пищевой соды. Этот ингредиент чаще ассоциируется с выпечкой, однако опытные кулинары давно применяют его и для ускорения карамелизации овощей. Главное – использовать соду в правильном количестве, иначе эффект может оказаться противоположным.

Объяснение такого лайфхака достаточно просто. Лук содержит природные сахара и аминокислоты, которые при нагревании вступают в так называемую реакцию Майяра. Именно благодаря этому процессу продукт приобретает аппетитный золотисто-коричневый цвет, характерный аромат и сладковатые нотки во вкусе.

Обычно для полноценной карамелизации лука требуется не менее 30 минут приготовления на небольшом огне. Пищевая сода изменяет кислотно-щелочной баланс и способствует более быстрому разрушению клеточных стенок овоща. В результате природные сахара высвобождаются быстрее, а процесс подрумянивания значительно ускоряется.

На практике это дает сразу несколько преимуществ. Лук скорее приобретает золотистый оттенок, его вкус становится более мягким и сладким, а текстура — однородной и нежной. Кроме того, сокращается общее время приготовления блюд, что особенно удобно в будние дни.

Чтобы воспользоваться этим способом, нужно сначала обжарить лук в течение нескольких минут на растительном масле, а затем добавить примерно четверть чайной ложки соды на одну большую луковицу. Затем продукт следует перемешать и продолжить готовить обычным способом.

В то же время эксперты советуют соблюдать умеренность. Если добавить слишком много соды, лук может приобрести неприятный привкус. Также не следует всыпать ее сразу в начале приготовления, поскольку это может отрицательно повлиять на конечный результат.

Выбор температурного режима зависит от желаемого эффекта. Для глубокой карамелизации рекомендуется готовить лук на слабом огне и регулярно помешивать. Если же требуется более хрустящая текстура, лучше использовать более сильный нагрев и реже перемешивать продукт.

Таким образом, обычная пищевая сода может оказаться неожиданным помощником на кухне. Одна небольшая щепотка способна ускорить процесс приготовления и помочь получить ароматный, сладкий и аппетитно подрумяненный лук для супов, соусов, гарниров и других блюд.