Три звички, які псують рибу ще до смаження: перевірте свої знання

Приготування риби вдома здається простим процесом, однак на практиці саме ця страва найчастіше розчаровує навіть досвідчених кулінарів.

Через ніжну структуру м’яса та високий вміст вологи риба легко втрачає текстуру, стаючи сухою або прісною. Багато людей також уникають її приготування через страх зіпсувати продукт або отримати невдалий результат. Водночас правильний підхід дозволяє перетворити рибу на одну з найсмачніших і найкорисніших страв домашньої кухні. Про поради приготування риби вдома йдеться на порталі "okdiario".

Відомий іспанський шеф-кухар Анхель Леон, якого часто називають "шефом моря", звертає увагу, що ключ до ідеальної риби полягає не лише у самому процесі смаження чи запікання, а й у підготовці продукту. За його словами, більшість помилок допускаються ще до того, як риба потрапляє на пательню або в духовку.

Першою поширеною помилкою є промивання риби проточною водою. Така практика, хоч і здається гігієнічно правильною, насправді може пошкодити природний захисний шар на поверхні риби, через що вона швидше втрачає смак і соковитість.

Друга помилка — надмірне підсушування філе перед приготуванням. Риба природно містить багато вологи, і саме вона відповідає за ніжну текстуру після термічної обробки. Витираючи продукт насухо, можна позбавити його частини цієї природної соковитості.

Третя поширена помилка стосується надрізів на шкірі риби перед приготуванням. Деякі кулінари роблять їх, щоб пришвидшити обсмажування, однак шеф-кухар наголошує: такі надрізи сприяють втраті вологи, що призводить до сухішого результату.

Анхель Леон радить орієнтуватися насамперед на правильний час і спосіб приготування залежно від розміру та виду риби, не втручаючись у її природну структуру. Саме це дозволяє зберегти максимальну соковитість і насичений смак. Фахівці наголошують: розуміння базових принципів роботи з рибою здатне кардинально змінити результат навіть у домашніх умовах.