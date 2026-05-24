Як варити макарони, щоб вони не злипалися: кулінари назвали помилку, яку роблять майже всі

Варіння макаронів здається однією з найпростіших кулінарних задач, однак навколо цього процесу досі виникає чимало суперечок.

Одні радять обов’язково додавати олію у воду, інші наполягають, що це зайве і навіть шкідливе для текстури пасти. Насправді ж ідеальні спагетті готуються за дещо іншими принципами, які давно використовують у професійній кухні. Про це йдеться на порталі "Express".

Порада додавати олію у воду під час варіння макаронів давно стала популярним кулінарним лайфхаком. Вважається, що це допомагає запобігти злипанню пасти. Втім, сучасні підходи до приготування спагетті показують: цей крок не є обов’язковим і в професійній кухні його часто уникають.

Кулінари пояснюють, що макарони справді можуть злипатися через виділення крохмалю під час варіння. Проте вирішальне значення мають не жири у воді, а правильні пропорції та техніка приготування. Зокрема, важливо використовувати достатню кількість води — приблизно літр на 100 грамів пасти — та добре її посолити, орієнтовно чайну ложку солі на літр.

Не менш важливим є і вибір посуду: у занадто тісній каструлі макарони злипатимуться навіть за ідеальних умов. Після закипання їх варять до стану аль денте — зазвичай на дві хвилини менше, ніж зазначено на упаковці. У такому вигляді паста залишається трохи пружною всередині й краще "дотягується" вже в соусі, не втрачаючи текстури.

Після варіння макарони достатньо просто відкинути на друшляк — промивати їх не потрібно, щоб не змити крохмаль, який допомагає соусу краще триматися на пасті. Водночас воду після варіння радять не виливати: вона містить природний крохмаль і може стати основою для густішого соусу або навіть супу.

Попри це, традиційний спосіб із додаванням олії не вважається помилковим. Деякі шеф-кухарі, зокрема Гордон Рамзі, інколи використовують цей прийом, поєднуючи його з сіллю та подальшим доведенням пасти до готовності в соусі. Однак у сучасній кулінарії дедалі частіше роблять ставку на контроль часу, пропорцій і якості інгредієнтів, а не на додаткові жири у воді.