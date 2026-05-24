Укр

Как варить макароны, чтобы они не слипались: кулинары назвали ошибку, которую совершают почти все

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вареные макароны
Вареные макароны. Фото instagram.com

Варка макарон кажется одной из простейших кулинарных задач, однако вокруг этого процесса до сих пор возникает немало споров.

Одни советуют обязательно добавлять растительное масло в воду, другие настаивают, что это лишнее и даже вредное для текстуры пасты. На самом же деле идеальные спагетти готовятся по другим принципам, которые давно используют в профессиональной кухне. Об этом говорится на портале "Express".

Совет добавлять масло в воду во время варки макарон давно стал популярным кулинарным лайфхаком. Считается, что это помогает предотвратить слипание пасты. Впрочем, современные подходы к приготовлению спагетти показывают: этот шаг не обязателен и в профессиональной кухне его часто избегают.

Кулинары объясняют, что макароны действительно могут слипаться из-за выделения крахмала во время варки. Однако решающее значение имеют жиры в воде, а правильные пропорции и техника приготовления. В частности, важно использовать достаточное количество воды – примерно литр на 100 граммов пасты – и хорошо ее посолить, ориентировочно чайную ложку соли на литр.

Не менее важен и выбор посуды: в слишком тесной кастрюле макароны будут слипаться даже при идеальных условиях. После закипания их варят до состояния аль денте обычно на две минуты меньше, чем указано на упаковке. В таком виде паста остается немного упругой внутри и лучше дотягивается уже в соусе, не теряя текстуры.

После варки макароны достаточно просто откинуть на дуршлаг – промывать их не нужно, чтобы не смыть крахмал, который помогает соусу лучше держаться на пасте. Вместе воду после варки советуют не выливать: она содержит природный крахмал и может стать основой для более густого соуса или даже супа.

Несмотря на это, традиционный способ с добавлением масла не считается ошибочным. Некоторые шеф-повара, в частности, Гордон Рамзи, иногда используют этот прием, сочетая его с солью и последующим доведением пасты до готовности в соусе. Однако в современной кулинарии все чаще делают ставку на контроль времени, пропорций и качества ингредиентов, чем на дополнительные жиры в воде.

Теги:
#Макароны #Паста #Готовим дома