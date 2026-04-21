"Маму змушують відмовитися від прав". Волонтерка заявила про викрадення 12-річної родички в Києві

Школярка вже 20 днів не бачила маму та рідних

Запорізька художниця та волонтерка Тетяна Власенко заявила про можливе незаконне вилучення з родини її 12-річної родички. Вона стверджує, що дівчинку нібито вже майже 20 днів "незаконно утримують окремо від сім’ї проти її волі та волі її мами і рідних".

Як Тетяна Власенко повідомила у Facebook, дівчинку Майю представники органів у справах дітей забрали зі школи 3 квітня. Власенко пише, що надає ситуації розголосу лише зараз, бо спочатку родина вважала, що це непорозуміння, яке вдасться швидко вирішити.

"Але ми стикнулись просто з залізобетонною стіною та бюрократичним болотом, які вижирають час і не дають ніякого результату. Задіяно усе, що тільки можливо. Є адвокат, який відкрив кримінальне впровадження за ст. 26, 27, 146, 151, 364 КК України, дзвінки та звернення до поліції, опікунської та ювенальної служб, депутатів, мерії, прокуратури, омбудсмена, всіх, до кого тільки можливо звернутись. Мама та бабуся б’ються у всі двері", — пише Власенко

Тетяна Власенко

За даними Власенко, підставою для вилучення дитини міг стати медичний висновок, який вона вважає сфальшованим. Мама Майі є інвалідом 3 групи з правом працювати, вона отримала травму ноги в аварії. Її сімейний лікар дав висновок про повну непридатність до самообслуговування та залежність від інших осіб, яка перешкоджає виконанню батьківських обов’язків матір'ю Майі. Зараз жінка проходить повторну медичну комісію, щоб спростувати ці дані.

Висновок лікарської комісії

Дівчинка, яку вилучили з родини

Майя, та, ймовірно, її мама

Родичі також заявляють про можливу причетність до передачі дитини працівників навчального закладу та окремих служб Офіційної інформації про всі обставини події наразі немає.

Як пише Власенко, Майі дають поговорити телефоном з мамою "але не особисто". Рідні нібито за сигналом GPS вирахували, де перебуває дівчинка. За їх твердженням вона живе в одному з реабілітаційних центрів для дітей-сиріт.

Сім'я вимагає якнайшвидшої перевірки дій усіх причетних осіб та поверненні дитини. Водночас правоохоронці повинні встановити всі обставини справи.

"Ми думаємо і про торгівлю дітьми і про можливу відправку (дівчинки, — ред.) за кордон. Бо дуже напирають, щоб мати відмовилась від батьківських прав та оформила опікуна, але ні в якому разі щоб це не була бабуся, що дивно, бо бабуся зовсім не старенька, а дуже енергійна жінка", — резюмує Власенко.

