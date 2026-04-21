"Маму вынуждают отказаться от прав". Волонтер заявила о похищении 12-летней родственницы в Киеве

Школьница уже 20 дней не видела маму и родных

Запорожская художница и волонтер Татьяна Власенко заявила о возможном незаконном изъятии из семьи ее 12-летней родственницы. Она утверждает, что девочку якобы уже почти 20 дней "незаконно удерживают отдельно от семьи против ее воли и воли ее мамы и родных".

Как Татьяна Власенко сообщила в Facebook, девочку Майю представители органов по делам детей забрали из школы 3 апреля. Власенко пишет, что придала ситуацию огласке только сейчас, потому что сначала семья считала, что это недоразумение, которое удастся быстро решить.

"Но мы столкнулись прямо с железобетонной стеной и бюрократическим болотом, которые выжирают время и не дают никакого результата. Задействовано все, что только возможно. Есть адвокат, который открыл уголовное внедрение по ст. 26, 27, 146, 151, 364 УК Украины, звонки и обращения в полицию, прокуратуры, омбудсмена, всех, к кому только можно обратиться. Мама и бабушка дерутся во все двери", — пишет Власенко.

Татьяна Власенко

По данным Власенко, основанием для изъятия ребенка могло стать медицинское заключение, которое она считает сфальсифицированным. Мама Майи является инвалидом 3-й группы с правом работать, она получила травму ноги в аварии. Ее семейный врач дал заключение о полной непригодности к самообслуживанию и зависимости от других лиц, препятствующей исполнению родительских обязанностей. Сейчас женщина проходит повторную медицинскую комиссию, чтобы опровергнуть эти данные.

Заключение врачебной комиссии

Девочка, которую изъяли из семьи

Майя, и, вероятно, ее мама

Родственники также заявляют о возможной причастности к передаче ребенка работников учебного заведения и отдельных служб. Официальной информации обо всех обстоятельствах произошедшего пока нет.

Как пишет Власенко, Майе дают поговорить по телефону с мамой "но не лично". Родные якобы по сигналу GPS вычислили, где находится девочка. По их утверждению, она живет в одном из реабилитационных центров для детей-сирот.

Семья требует скорейшей проверки действий всех причастных лиц и возвращения ребенка. В то же время, правоохранители должны установить все обстоятельства дела.

"Мы думаем и о торговле детьми и о возможной отправке (девочки, — ред.) за границу. Потому что очень напирают, чтобы мать отказалась от родительских прав и оформила опекуна, но ни в коем случае чтобы это не была бабушка, что удивительно, потому что бабушка совсем не старушка, а очень энергичная женщина", — резюмировала Власенко.

