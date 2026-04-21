"Маму вынуждают отказаться от прав". Волонтер заявила о похищении 12-летней родственницы в Киеве
Школьница уже 20 дней не видела маму и родных
Запорожская художница и волонтер Татьяна Власенко заявила о возможном незаконном изъятии из семьи ее 12-летней родственницы. Она утверждает, что девочку якобы уже почти 20 дней "незаконно удерживают отдельно от семьи против ее воли и воли ее мамы и родных".
Как Татьяна Власенко сообщила в Facebook, девочку Майю представители органов по делам детей забрали из школы 3 апреля. Власенко пишет, что придала ситуацию огласке только сейчас, потому что сначала семья считала, что это недоразумение, которое удастся быстро решить.
"Но мы столкнулись прямо с железобетонной стеной и бюрократическим болотом, которые выжирают время и не дают никакого результата. Задействовано все, что только возможно. Есть адвокат, который открыл уголовное внедрение по ст. 26, 27, 146, 151, 364 УК Украины, звонки и обращения в полицию, прокуратуры, омбудсмена, всех, к кому только можно обратиться. Мама и бабушка дерутся во все двери", — пишет Власенко.
По данным Власенко, основанием для изъятия ребенка могло стать медицинское заключение, которое она считает сфальсифицированным. Мама Майи является инвалидом 3-й группы с правом работать, она получила травму ноги в аварии. Ее семейный врач дал заключение о полной непригодности к самообслуживанию и зависимости от других лиц, препятствующей исполнению родительских обязанностей. Сейчас женщина проходит повторную медицинскую комиссию, чтобы опровергнуть эти данные.
Родственники также заявляют о возможной причастности к передаче ребенка работников учебного заведения и отдельных служб. Официальной информации обо всех обстоятельствах произошедшего пока нет.
Как пишет Власенко, Майе дают поговорить по телефону с мамой "но не лично". Родные якобы по сигналу GPS вычислили, где находится девочка. По их утверждению, она живет в одном из реабилитационных центров для детей-сирот.
Семья требует скорейшей проверки действий всех причастных лиц и возвращения ребенка. В то же время, правоохранители должны установить все обстоятельства дела.
"Мы думаем и о торговле детьми и о возможной отправке (девочки, — ред.) за границу. Потому что очень напирают, чтобы мать отказалась от родительских прав и оформила опекуна, но ни в коем случае чтобы это не была бабушка, что удивительно, потому что бабушка совсем не старушка, а очень энергичная женщина", — резюмировала Власенко.
