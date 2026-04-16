Шоколадний десерт без зайвих зусиль: ніжна основа та глянцевий ганаш (відео)

Десерти можуть бути найрізноманітнішими — від легких мусів і фруктових желе до багатошарових тортів і трендових Снікерс-трайфлів із карамеллю та арахісом. Важливо правильно підбирати інгредієнти: шоколад має бути з високим вмістом какао (50–70%), вершкове масло — якісне, без зайвих домішок, а рослинний напій — без надлишкової солодкості, щоб не перебити смак шоколаду. Саме сьогодні ми пропонуємо насичений шоколадний десерт із пісочною основою та глянцевим ганашем, який поєднує простоту приготування та професійний результат. Під час замішування тіста важливо не перегрівати масло, щоб основа залишалася розсипчастою, а ганаш — не перегрівати шоколад, інакше він втратить блиск та гладку текстуру. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana_ovinnikova".

Як приготувати шоколадний десерт

Інгредієнти:

борошно — 200 г;

розпушувач — 1 ч.л.;

какао-порошок — 30 г;

вершкове масло — 100 г;

цукор — 80 г;

яйце — 1 шт.;

сіль — щіпка;

темний шоколад (50–70%) — 200 г;

рослинний напій — 200 мл;

вершкове масло — 20 г;

Спосіб приготування:

Змішати борошно, какао-порошок, розпушувач, цукор і сіль. Додати холодне вершкове масло та перетерти до стану крихти. Ввести яйце та замісити тісто, після чого загорнути його в плівку і охолодити 30 хвилин. Розкачати тісто, викласти у форму, проколоти виделкою та випікати при 180°C близько 15 хвилин. Повністю охолодити основу. Підігріти рослинний напій майже до кипіння, залити ним подрібнений шоколад і перемішати до однорідності. Додати вершкове масло, перемішати до глянцевого стану. Вилити ганаш на охолоджену основу та охолодити 2–3 години до стабілізації.

Як і з чим подавати

Такий десерт найкраще подавати добре охолодженим, нарізаним на акуратні порційні шматки, щоб зберегти чітку структуру шарів. Для подачі можна використовувати посипання з какао, тертого шоколаду або подрібнених горіхів, а також додати свіжі ягоди для балансу солодкості. Він добре поєднується з кавою еспресо, капучино або десертними лікерами, а також може подаватися з кулькою ванільного морозива. Для більш виразного смаку можна додати краплю солі зверху або карамельний соус як контраст до шоколаду.

Шоколадний десерт із пісочною основою та ганашем — це універсальний варіант, який поєднує простоту приготування та ресторанну подачу. Завдяки правильному балансу текстур і якісним інгредієнтам він виходить насиченим, ніжним і по-справжньому вишуканим.