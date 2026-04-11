Традиція зі смаком: грудинка в цибулинні для великоднього кошика (відео)

Готується швидко та без заморочок

Напередодні Великодня господині традиційно збирають великодній кошик, дбайливо добираючи до нього найкращі домашні страви — паску, крашанки, сало, ковбасу та інші смаколики, що символізують свято і родинне тепло. Сьогодні ми пропонуємо урізноманітнити святкове меню та приготувати грудинку в цибулинні — ароматну, соковиту страву з насиченим смаком і красивим золотистим відтінком. При виборі інгредієнтів варто звертати увагу на якість грудинки: вона має бути свіжа, з рівномірними м’ясними прошарками, а цибулиння — сухе та без пошкоджень, адже саме воно формує колір і глибину смаку. Завдяки правильному балансу спецій та часу приготування м’ясо виходить ніжним і добре просоленим, а за бажанням рецепт легко адаптувати, додаючи копчену паприку або змінюючи набір спецій для більш виразного аромату. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".

Як приготувати грудинку в цибулинні

Інгредієнти:

грудинка/підчеревина – 1,5 кг;

цибулиння – 3–4 жмені;

сіль – 3 ст. л;

цукор – 1 ст. л;

лавровий листок – 3–4 шт;

перець чорний горошком – 10–13 шт;

паприка – 1–2 ст. л;

часник – 2–3 зубчики;

перець мелений – 1 ст. л;

Спосіб приготування:

Промити цибулиння та викласти його в каструлю, залити водою та довести до кипіння. Додати сіль, цукор, лавровий лист, перець горошком і проварити ароматний відвар 10–15 хвилин. Опустити грудинку в підготовлений відвар так, щоб вона була повністю покрита рідиною. Варити на слабкому вогні 60–90 хвилин до м’якості м’яса. Вийняти грудинку та залишити охолоджуватися у відварі для більш насиченого смаку. Натерти готову грудинку сумішшю паприки, меленого перцю та подрібненого часнику. Поставити в холодильник на кілька годин для стабілізації смаку та текстури.

Як і з чим подавати

Грудинку в цибулинні найкраще подавати охолодженою, нарізаною тонкими скибками, щоб повністю розкрити її щільну, але ніжну текстуру. Вона ідеально поєднується з житнім хлібом, домашньою гірчицею, хріном або маринованими овочами, які підкреслюють м’ясний смак. Для святкової подачі можна доповнити зеленню, соліннями та вареними яйцями, створюючи класичну великодню тарілку. Як альтернативу можна використовувати її як основу для сендвічів або як м’ясний елемент до картопляних гарнірів.