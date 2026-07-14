Служив у ТрО, а тепер має бронювання: де зараз соліст гурту "ТІК" і чому залишив військо

Лідер гурту "ТІК" звільнився зі служби у 2023 році

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Свого часу Віктор Бронюк був одним із найвпізнаваніших артистів української сцени. Пісні гурту "ТІК" — "Олені", "Білі троянди", "Сірожине пірожине" та "Не цілуй" у дуеті з Іриною Білик — роками не сходили з теле- й радіоефірів. Однак останнім часом фронтмен колективу значно рідше з'являється у світській хроніці.

"Телеграф" з'ясував, чим зараз займається співак і чому він майже зник із публічного простору. Віктор Бронюк демобілізувався у 2023 році.

Де зараз Віктор Бронюк

Після початку повномасштабного вторгнення, навесні 2022 року, Бронюк приєднався на лав територіальної оборони. Спочатку служив у 171-му батальйоні 120-ї бригади ТрО, де відповідав за логістику та комунікацію, а згодом був переведений до військового угруповання "Дністер".

Віктор Бронюк. Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Після понад року служби музикант залишив військо за сімейними обставинами. За словами артиста, його батько переніс інсульт і отримав першу групу інвалідності, тож потребував постійного догляду. Проте Бронюк зізнавався, що залишається придатним до служби, однак нині має бронювання, оскільки очолює критично важливу для регіону культурну установу.

Віктор Бронюк. Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Сьогодні одним із головних напрямів його роботи є керівництво Вінницькою обласною філармонією імені Миколи Леонтовича. На цій посаді він відповідає не лише за творчу складову, а й за організацію роботи великого колективу.

Віктор Бронюк. Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Попри нову посаду, Бронюк не поставив крапку в музичній кар'єрі. Гурт "ТІК" продовжує виступати, хоча значно рідше, ніж до війни. Колектив бере участь у благодійних концертах, фестивалях та виступає перед українськими військовими.

Окрім музики, Бронюк продовжує займатися волонтерством. Він уже багато років очолює благодійний фонд "Подільська громада". Крім того, артист є співвласником ІТ-компанії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину та історію кохання Віктора Бронюка. Вони познайомилися досить цікаво.