Служил в ТрО, а теперь имеет бронирование: где сейчас соліст группы "ТИК" и почему ушел из войска

Лидер группы "ТИК" уволился со службы в 2023 году

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В свое время Виктор Бронюк был одним из самых узнаваемых артистов украинской сцены. Песни группы "ТИК" — "Олени", "Белые розы", "Сирожье пирожино" и "Не целуй" в дуэте с Ириной Билык — годами не сходили с теле- и радиоэфиров. Однако в последнее время фронтмен коллектива гораздо реже появляется в светской хронике.

"Телеграф" выяснил, чем сейчас занимается певец и почему он почти исчез из публичного пространства. Виктор Бронюк был демобилизован в 2023 году.

Где сейчас Виктор Бронюк

После начала полномасштабного вторжения весной 2022 года Бронюк присоединился на ряд территориальной обороны. Сначала служил в 171-м батальоне 120-й бригады ТРО, где отвечал за логистику и коммуникацию, а впоследствии был переведен в военную группировку "Дністер".

Виктор Бронюк. Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

После более чем года службы музыкант покинул войско по семейным обстоятельствам. По словам артиста, его отец перенес инсульт и получил первую группу инвалидности, поэтому нуждался в постоянном уходе. Однако Бронюк признавался, что остается пригодным к службе, однако сейчас имеет бронирование, поскольку возглавляет критически важное для региона культурное учреждение.

Виктор Бронюк. Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Сегодня одним из главных направлений его работы является руководство Винницкой областной филармонией имени Николая Леонтовича. В этой должности он отвечает не только за творческую составляющую, но и за организацию работы большого коллектива.

Виктор Бронюк. Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Несмотря на новую должность, Бронюк не поставил точку в музыкальной карьере. Группа "ТИК" продолжает выступать, хотя значительно реже, чем до войны. Коллектив принимает участие в благотворительных концертах, фестивалях и выступает перед украинскими военными.

Помимо музыки Бронюк продолжает заниматься волонтерством. Он уже много лет возглавляет благотворительный фонд "Подольская община". Кроме того, артист является совладельцем ИТ-компании.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене и истории любви Викторе Бронюке. Они познакомились достаточно любопытно.