Він був проти Путіна: помер зірковий актор, який підкорив серця мільйонів

Зірці було 78 років

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В Австралії, місті Сідней, на 79-му році життя помер новозеландський актор Сем Нілл. Сім’я актора розповіла, що він помер раптово та несподівано, перебуваючи в оточенні близьких.

Про смерть зірки повідомила його родина в офіційній заяві, опублікованій в Instagram. Причину смерті наразі офіційно не назвали. Водночас родичі наголосили, що Нілл на момент смерті вже не мав онкологічного захворювання — раніше він публічно повідомляв про ремісію після боротьби з рідкісною формою лімфоми, за даними видання The Guardian.

Що казав про війну в Україні

Сем Нілл негативно висловлювався про російське вторгнення в Україну. Актор відкрито критикував політику Кремля та називав війну наслідком авторитарного стилю управління і культу сили в російській верхівці. В одному з інтерв’ю він заявляв, що якби президентом РФ була жінка, повномасштабного нападу могло б і не статися.

Для кількох поколінь глядачів Сем Нілл назавжди залишиться доктором Аланом Ґрантом — палеонтологом із культового фільму "Парк Юрського періоду". Саме ця роль у стрічці Стівена Спілберга 1993 року зробила його світовою знаменитістю.

Сем Нілл у фільмі "Парк Юрського періоду"

Згодом актор повернувся до франшизи в Парк Юрського періоду 3, а у 2022 році знову з’явився на екрані у "Світ Юрського періоду: Домініон", де возз’єднався з оригінальним акторським складом серії.

Сем Нілл у фільмі "Парк Юрського періоду". Фото: скріншот з відео

Де ще знімався Сем Нілл

Серед найуспішніших драматичних робіт Нілла — оскароносний фільм "Піаніно" (1993), у якому він перевтілився в Алісдера Стюарта. У шпигунському трилері "Полювання за "Червоним Жовтнем"" (1990) актор зіграв радянського капітана Василя Бородіна, а в психологічному трилері "Мертвий штиль" (1989) з'явився на екрані разом із Ніколь Кідман.

У стрічці "Крізь горизонт" (1997) він виконав роль доктора Вільяма Вейра, у фільмі Джона Карпентера "У пащі божевілля" (1994) зіграв страхового експерта Джона Трента, а ще раніше перевтілився у дорослого Деміана Торна в "Омені 3: Остання битва" (1981), що стало однією з його перших гучних робіт у Голлівуді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Москві помер відомий актор, який гаряче підтримував Путіна. Він став зіркою саме в Україні.