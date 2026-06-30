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Після скандалу навколо блогера "хіміка" Катерина Остапчук висловилася про різницю у віці

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Катерина і Володимир Остапчуки, Гліб Репіч і його дівчина Новина оновлена 30 червня 2026, 09:48
Катерина і Володимир Остапчуки, Гліб Репіч і його дівчина. Фото Колаж "Телеграфу"

Репіч був учителем хімії своєї теперішньої дівчини

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Катерина відреагувала на гучне обговорення особистого життя блогера "хіміка" Гліба Репіча. Попри те, що сама перебуває у шлюбі з чоловіком, який старший за неї на 16 років, вона пояснила, чому не вважає ці ситуації схожими.

Під дописом Репіча в соцмережі Катерина залишила коментар, у якому поділилася, що проблема не в самій різниці у віці, а у віці дівчини на момент початку стосунків.

"Мені 26. З чоловіком різниця 16 років, але я теж вважаю, що стосунки 40-річного з 18-річною — це жах. І справа не в різниці у віці, а в тому, що їй 18. Це ще дитина. А ви почали стосунки, коли їй було 17 — це ще гірше. Мені було 22, коли ми познайомилися із чоловіком, але 17, 18 і 22 — величезна різниця. Як рік і п'ять років. А ви ще інших називаєте дорослими тьотями, підкреслюючи, що ваша дівчина не доросла", — написала Остапчук

Згодом вона детальніше пояснила свою позицію у власному Telegram-каналі. За словами блогерки, ключовим фактором є не різниця у віці між партнерами, а рівень життєвого досвіду молодшої людини.

Гліб Репіч і його дівчина, якій 18 років
Гліб Репіч і його дівчина, якій 18 років. Фото: instagram.com/glebrepich

Також Остапчук звернула увагу на те, що Репіч був репетитором дівчини з хімії ще до початку їхніх стосунків, як зазначено у "шапці" профілю Дарини. За словами користувачів соцмереж, блогер навіть старший за батька своєї обраниці.

"Дівчина ще й виглядає на 14. І так, 17/18 і 22 — це велика різниця у віці. Як один рік і п'ять років у дітей. А той факт, що їй було 17, коли вони почали зустрічатися, — взагалі жах. 17/18 років — це дитина, яка тільки закінчила школу й не має ніякого соціального досвіду, окрім школи… І я не засуджую дівчину взагалі. Вона дитина. Уся відповідальність — на ньому", — написала Катерина

Раніше "Телеграф" розповідав, що Христина Соловій підтримала 38-річного блогера, який закрутив роман із 18-річною дівчиною. Співачка побажала парі щастя.

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#Скандал #Володимир Остапчук