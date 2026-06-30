Після скандалу навколо блогера "хіміка" Катерина Остапчук висловилася про різницю у віці

Репіч був учителем хімії своєї теперішньої дівчини

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Катерина відреагувала на гучне обговорення особистого життя блогера "хіміка" Гліба Репіча. Попри те, що сама перебуває у шлюбі з чоловіком, який старший за неї на 16 років, вона пояснила, чому не вважає ці ситуації схожими.

Під дописом Репіча в соцмережі Катерина залишила коментар, у якому поділилася, що проблема не в самій різниці у віці, а у віці дівчини на момент початку стосунків.

"Мені 26. З чоловіком різниця 16 років, але я теж вважаю, що стосунки 40-річного з 18-річною — це жах. І справа не в різниці у віці, а в тому, що їй 18. Це ще дитина. А ви почали стосунки, коли їй було 17 — це ще гірше. Мені було 22, коли ми познайомилися із чоловіком, але 17, 18 і 22 — величезна різниця. Як рік і п'ять років. А ви ще інших називаєте дорослими тьотями, підкреслюючи, що ваша дівчина не доросла", — написала Остапчук

Згодом вона детальніше пояснила свою позицію у власному Telegram-каналі. За словами блогерки, ключовим фактором є не різниця у віці між партнерами, а рівень життєвого досвіду молодшої людини.

Гліб Репіч і його дівчина, якій 18 років. Фото: instagram.com/glebrepich

Також Остапчук звернула увагу на те, що Репіч був репетитором дівчини з хімії ще до початку їхніх стосунків, як зазначено у "шапці" профілю Дарини. За словами користувачів соцмереж, блогер навіть старший за батька своєї обраниці.

"Дівчина ще й виглядає на 14. І так, 17/18 і 22 — це велика різниця у віці. Як один рік і п'ять років у дітей. А той факт, що їй було 17, коли вони почали зустрічатися, — взагалі жах. 17/18 років — це дитина, яка тільки закінчила школу й не має ніякого соціального досвіду, окрім школи… І я не засуджую дівчину взагалі. Вона дитина. Уся відповідальність — на ньому", — написала Катерина

Раніше "Телеграф" розповідав, що Христина Соловій підтримала 38-річного блогера, який закрутив роман із 18-річною дівчиною. Співачка побажала парі щастя.