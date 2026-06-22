Більш ніж півмільйона на руці: у Даші Астаф'євої помітили рідкісний елітний годинник (фото)

Цей аксесуар унікальний

Українська співачка, модель та волонтерка Даша Астаф'єва носить на руці понад півмільйона гривень. На незвичайний годинник знаменитості звернули увагу автори сторінки у Threads, яка спеціалізується на колекційних моделях та аксесуарах зірок.

Як зазначають автори пабліка, Астаф'єва носить Rolex Oyster Perpetual 36 із рідкісним бірюзовим циферблатом. Вартість такого годинника становить близько 12 600 євро, що за нинішнім курсом перевищує 600 тисяч гривень.

Йдеться про модель, яку швейцарський бренд представив у 2020 році під час оновлення лінійки Oyster Perpetual. Тоді компанія зробила ставку на яскраві кольори, а натхненням для дизайнерів стали культові лаковані циферблати Stella, популярні ще у 1970-х роках.

Годинник Даші Астаф'євої. Фото: threads.com/@cats_and_watches

У пабліку особливу увагу привернули саме відтінок циферблата Tiffany Blue, який досить важко придбати через високий попит та обмежену кількість. Тому на вторинному ринку ціна на Rolex Oyster Perpetual 36 із циферблатом такого кольору може бути значно вищою за офіційну. У деякі періоди попит був настільки великим, що окремі версії моделі продавалися за суми, які в кілька разів перевищували рекомендовану виробником вартість.

Годинник Даші Астаф'євої. Фото: threads.com/@cats_and_watches

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ектор Хіменес-Браво здивував вартістю годинника. Аксесуар шеф-кухаря коштує дешево.