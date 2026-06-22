Более полумиллиона на руке: у Даши Астафьевой заметили редкие элитные часы (фото)

Этот аксессуар уникален

Украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева носит на руке более полумиллиона гривен. На необычные часы знаменитости обратили внимание авторы страницы Threads, которая специализируется на коллекционных моделях и аксессуарах звезд.

Как отмечают авторы паблика, Астафьева носит Rolex Oyster Perpetual 36 с редким бирюзовым циферблатом. Стоимость таких часов составляет около 12 600 евро, что по нынешнему курсу превышает 600 тысяч гривен.

Речь идет о модели, которую швейцарский бренд представил в 2020 году во время обновления линейки Oyster Perpetual. Тогда компания сделала ставку на яркие цвета, а вдохновением для дизайнеров стали лакированные культовые циферблаты Stella, популярные еще в 1970-х годах.

Часы Даши Астафьевой. Фото: threads.com/@cats_and_watches

В паблике особое внимание привлекли именно оттенок циферблата Tiffany Blue, который довольно трудно приобрести из-за высокого спроса и ограниченного количества. Поэтому на вторичном рынке цена на Rolex Oyster Perpetual 36 с циферблатом такого цвета может быть значительно выше официальной. В некоторые периоды спрос был столь велик, что отдельные версии модели продавались за суммы, в несколько раз превышавшие рекомендованную производителем стоимость.

Часы Даши Астафьевой. Фото: threads.com/@cats_and_watches

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Эктор Хименес-Браво удивил стоимостью часов. Аксессуар шеф-повара стоит недорого.