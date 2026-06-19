Друзі України довели до сліз Барака Обаму: легендарний гурт змусив його плакати на очах у Байдена та Клінтона

Експрезидент США не зміг стримати емоції

Легендарний ірландський рок-гурт U2, володар 22 премій Grammy, який підтримує Україну, вкотре нагадав про силу своєї музики. Під час урочистого відкриття Президентського центру Барака Обами у Чикаго фронтмен Боно та гітарист Едж виконали культову композицію City of Blinding Lights, а сам 44-й президент США не зміг стримати емоцій.

На заході, який відбувся 18 червня, були присутні сам Барак Обама, його дружина Мішель, доньки Саша та Малія, а також Джо Байден, Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший, Камала Гарріс, Гілларі Клінтон та інші впливові політики. Витупали Дженніфер Гадсон, Крістіни Агілери, Брюса Спрінгстіна, Стіві Вандера, Джона Ледженда та інших зірок.

Втім, саме поява учасників U2 викликала особливу реакцію у 64-річного експрезидента США. На відео, яке швидко розлетілося соцмережами, видно, як Обама підспівує, заплющує очі та ледь стримує емоції. Користувачі TikTok звернули увагу, що політик був помітно зворушений.

До слова, Боно під час виконання дещо змінив текст композиції, зробивши його більш особистим для господаря вечора.

Як U2 підтримує Україну

У травні 2022 року Боно та Едж на запрошення президента Володимира Зеленського приїхали до Києва. Вони виступили на станції метро "Хрещатик", яка під час війни стала укриттям для тисяч людей. Разом із музикантами тоді заспівав і фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя — вони виконали пісню "Stand by Me".

Під час концертів U2 музиканти неодноразово присвячували пісню Walk On Україні. Після початку великої війни колектив навіть перезаписав композицію, додавши до її назви присвяту "Ukraine".

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