Metallica підтримала пропагандистів? На сторінці гурту з'явився дивний допис

Колектив обурив фанатів колаборацією з російськими Z-патріотами

Легендарний американський гурт Metallica оскандалився після того, як на офіційній сторінці колективу з'явився спільний допис із російським рок-гуртом "Слот". Публікація викликала негативну реакцію в коментарях.

Вокаліст андеграундного українського гурту "Силует" розповів про сумнівну репутацію російського колективу після початку повномасштабної війни. Також виконавець поділився, як з'явився спільний допис легендарного американського колективу і пропагандистського російського.

Після початку великої війни "Слот" опублікував заяву, в якій виступили проти війни. Через це в Росії почали скасовувати їхні концерти, а сам колектив потрапив до неофіційних списків небажаних артистів.

Гурт "Слот" був проти війни

Згодом представники влади запропонували гурту взяти участь у провладних заходах в обмін на повернення концертної діяльності. Вокалістка Дарія Ставрович, яка була обличчям "Слоту" протягом двох десятиліть, не підтримала такий розвиток подій і зрештою її "попросили " з колективу.

Російський гурт "Слот". Фото: росЗМІ

У листопаді 2024 року стало відомо, що "Слот" виступив на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Музиканти дали концерти для російських військових для "підтримання бойового духу".

Причиною появи спільної публікації став конкурс каверів, організований Metallica. Російський гурт "Слот" став переможцем одного з етапів. Під цим дописом користувачі вже захейтили американський гурт через співпрацю з тими, хто толерує війну.

Цікаво, що після 24 лютого 2022 року Metallica публічно підтримувала Україну та брала участь у фінансуванні гуманітарних програм для українців, які постраждали від російської агресії. Зокрема, через власний благодійний фонд All Within My Hands музиканти спочатку пожертвували 100 тисяч доларів, а згодом виділили ще 500 тисяч доларів на підтримку організації World Central Kitchen, яка забезпечувала харчуванням українських біженців.

Гурт Metallica

Згодом Metallica разом зі своїми шанувальниками організувала масштабний збір коштів у межах кампанії Months of Giving. Завдяки пожертвам, продажу спеціального мерчу та благодійним аукціонам вдалося зібрати загалом 1 мільйон доларів для ініціативи #ChefsForUkraine

Раніше "Телеграф" розповідав, що Потап і Настя виступили в Нью-Йорку за нечуваний гонорар. Артисти почали активно гастролювати зі старим російськомовним репертуаром, а також виступати на корпоративах та приватних вечірках.