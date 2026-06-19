Друзья Украины довели до слез Барака Обаму: легендарная группа заставила его плакать на глазах у Байдена и Клинтона

Экс-президент США не смог сдержать эмоции

Легендарная ирландская рок-группа U2, обладательница 22 премий Grammy, которая поддерживает Украину, в который раз напомнила о силе своей музыки. Во время торжественного открытия Президентского центра Барака Обамы в Чикаго фронтмен Боно и гитарист Эдж исполнили культовую композицию City of Blinding Lights, а сам 44 президент США не смог сдержать эмоций.

На мероприятии, которое состоялось 18 июня, присутствовали сам Барак Обама, его жена Мишель, дочери Саша и Малия, а также Джо Байден, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Камала Гаррис, Хиллари Клинтон и другие влиятельные политики. Выступали Дженнифер Гадсон, Кристины Агилеры, Брюса Спрингстина, Стиви Вандера, Джона Ледженда и других звезд.

Впрочем, именно появление участников U2 вызвало особую реакцию у 64-летнего экспрезидента США. На быстро разлетевшемся соцсетями видео видно, как Обама подпевает, закрывает глаза и едва сдерживает эмоции. Пользователи TikTok обратили внимание, что политик был заметно тронут.

К слову, Боно во время исполнения несколько изменил текст композиции, сделав его более личным для владельца вечера.

Как U2 поддерживает Украину

В мае 2022 года Боно и Эдж по приглашению президента Владимира Зеленского приехали в Киев. Они выступили на станции метро "Хрещатик", которая во время войны стала укрытием тысяч людей. Вместе с музыкантами тогда спел и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя — они исполнили песню "Stand by Me".

Во время концертов U2 музыканты не раз посвящали песню Walk On Украине. После начала войны коллектив даже перезаписал композицию, добавив к ее названию посвящение "Ukraine".

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