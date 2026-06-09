Пережив пожежу і обстріл росіян: як виглядає будинок "Сватів" на п'ятому році війни (фото)

Будинок помітно змінився

Шанувальники серіалу "Свати" досі не втрачають інтересу до будинку, який у кадрі "грав" оселю родини Будьків у вигаданих Кучугурах. Нещодавно біля знаменитої локації побував блогер, який вирішив показати, як вона виглядає зараз.

За словами автора відео, він уже відвідував це місце раніше, однак вирішив ще раз заїхати сюди заради ностальгії. Блогер розповів, що будинок розташований у Київській області, а неподалік знаходиться й оселя Мітяя.

Втім, за останні роки зовнішній вигляд садиби дещо змінився. Якщо раніше територію від дороги відділяв звичайний паркан, який добре знайомий глядачам "Сватів", то тепер власники встановили більш закриту огорожу. Як припустив блогер, господарі просто втомилися від постійної уваги та численних відвідувачів, які намагалися зазирнути на подвір'я.

Будинок "Сватів". Фото: скріншот з відео

Попри це, чимало деталей залишилися незмінними. За словами автора ролика, на місці досі можна впізнати знайому місцевість, деякі господарські споруди та навіть антену, яку пам'ятають уважні глядачі серіалу. Також збереглася альтанка, де герої часто проводили час за сімейними посиденьками.

Блогер показав, де знаходиться будинок Мітяя. Фото: скріншот з відео

За словами блогера, господарі продовжують облаштовувати ділянку. За його словами, біля будинку вже з'явилася прибудова, а покрівлю частково оновили.

Будинок "Сватів". Фото: скріншот з відео

Що відомо про будинок із "Сватів"

Насправді легендарні Кучугури, де відбувалися події серіалу, існували лише на екрані. Будинок родини Будьків розташований у Київській області, селі Горенка Бучанського району.

У червні 2019 року в будинку сталася масштабна пожежа. Вогонь завдав серйозних пошкоджень оселі та знищив приблизно половину будівлі. Після інциденту власникам довелося займатися відновленням садиби

Будинок "Сватів" після пожежі

У 2022 році садиба постраждала внаслідок російської атаки на Київщину. Через вибухову хвилю будинок зазнав пошкоджень, ракета потрапила у двір. У результаті — зруйновані паркан, дитячий майданчик, а також вирви на землі.

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