Лондон чи Київ? Де навчатимуться 12-річні доньки-близнючки Камалії та Захура

На майбутнє доньок бізнесмен вже має плани

Філантроп і меценат Мохаммад Захур вже замислюється над майбутнім своїх 12-річних доньок-близнючок від співачки Камалії, яка нещодавно втратила близьку людину. Бізнесмен зізнався, що мав би власне бачення їхньої освіти, але остаточне рішення залишає за дівчатами.

У короткому інтерв'ю британсько-пакистанський підприємець розповів, що хотів би, аби Арабелла та Мірабелла здобули вищу освіту у Лондоні. За словами Захура, він бачить дочок у таких сферах, як фінанси чи юриспруденція, однак не збирається нав'язувати їм майбутню професію.

"У принципі вони можуть обрати будь-які професії, я не забороняю. Аби вони обрали і пішли далі по ній", — зазначив бізнесмен

Водночас Захур не виключає, що спадкоємиці можуть обрати й творчий шлях. Головним для нього залишається те, щоб дівчата отримали вищу освіту та реалізували себе у справі, яка їм справді подобатиметься.

Також бізнесмен прокоментував повернення доньок до України. У жовтні 2024 року Арабелла та Мірабелла, які кілька років навчалися у Великій Британії, знову почали відвідувати школу в Україні. За словами Захура, це рішення не викликало у нього страху, адже, як зауважив підприємець, непередбачувані події можуть статися будь-де, навіть у Лондоні.

Що відомо про дочок Камалії та Мохаммада Захура

Арабелла та Мірабелла народилися у 2013 році, тож зараз дівчатам по 12 років. Вони мають британське громадянство, а останні кілька років мешкали разом із батьком у Великій Британії. Сам Захур раніше пояснював, що британський паспорт є більш зручним, хоча доньки за бажання можуть оформити й українське громадянство, адже народилися в Україні.

Мохаммад Захур і співачка Камалія з дітьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Попри юний вік, близнючки вже неодноразово з'являлися разом із зірковими батьками на світських заходах. Камалія раніше розповідала, що дівчата займаються творчістю, вивчають іноземні мови та цікавляться музикою. Арабелла та Мірабелла також успадкували любов до сцени від мами й періодично беруть участь у сімейних проєктах та фотосесіях.

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