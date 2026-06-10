Роберт Де Ніро знову публічно послав президента США Трампа (відео)

Актор вже багато років критикує главу Америки

Навіть у 82 роки легендарний актор Роберт Де Ніро не відмовляється від своїх принципів. Під час престижного кінофестивалю Tribeca актор знову нагадав про своє ставлення до Дональда Трампа, причому зробив це у властивій собі різкій манері.

У Нью-Йорку 82-річний актор з'явився разом зі своєю партнеркою Тіффані Чен і, проходячи повз натовп та фотографів, несподівано вигукнув: "F**k Trump" (укр. — до біса Трампа). І це вже далеко не перший випадок, коли він публічно демонструє своє негативне ставлення до нинішнього президента США.

Голлівудська легенда роками залишається одним із найзапекліших критиків Дональда Трампа і неодноразово дозволяла собі різкі висловлювання на його адресу. Так, у 2018 році під час церемонії вручення премії Tony Awards актор зі сцени заявив: "Я скажу лише одне: до біса Трампа! Це більше не "Геть Трампа", тепер це — до біса Трампа!", чим зірвав бурхливі оплески присутніх. А вже через кілька днів тодішній президент відповів, назвавши Де Ніро людиною з "дуже низьким IQ".

З роками риторика актора не пом'якшилася. У численних інтерв'ю він називав Трампа загрозою для демократії, "монстром" та людиною, яка, на його думку, не заслуговує на довіру американців.

У травні 2024 року Де Ніро навіть долучився до передвиборчої кампанії демократів. Тоді він виступив біля будівлі суду в Нью-Йорку, де проходили фінальні дебати у кримінальній справі проти Дональда Трампа, і закликав співгромадян не допустити його повернення до влади. За словами актора, друге президентство республіканця могло б стати небезпечним для країни.

А вже через рік, отримуючи почесну "Золоту пальмову гілку" на Каннському кінофестивалі, Де Ніро знову не оминув тему політики. У своїй промові він розкритикував ініціативи Трампа щодо мит на іноземні фільми та заявив, що свободу і демократію не можна сприймати як щось гарантоване.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомий лікар заявив про тривожні симптоми у Трампа. Поведінку президента США, на думку фахівця, не можна вважати нормальною.