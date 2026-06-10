Роберт Де Ниро снова публично послал президента США Трампа (видео)

Актер уже много лет критикует главу Америки

Даже в 82 года легендарный актер Роберт Де Ниро не отказывается от своих принципов. Во время престижного кинофестиваля Tribeca актер снова напомнил о своем отношении к Дональду Трампу, причем сделал это в характерной для себя резкой манере.

В Нью-Йорке 82-летний актер появился вместе со своей партнершей Тиффани Чен и, проходя мимо толпы и фотографов, неожиданно воскликнул: "F**k Trump" (укр. — чертовски Трампа). И это уже далеко не первый случай, когда он публично демонстрирует свое негативное отношение к нынешнему президенту США.

Голливудская легенда годами остается одним из самых яростных критиков Дональда Трампа и неоднократно позволяла себе резкие высказывания в его адрес. Так, в 2018 году во время церемонии вручения премии Tony Awards актер со сцены заявил : "Я скажу только одно: к черту Трампа! Это больше не "Долой Трампа", теперь это — к черту Трампа!", чем сорвал бурные аплодисменты собравшихся. А уже через несколько дней тогдашний президент ответил, назвав Де Ниро человеком с "очень низким IQ".

С годами риторика актера не смягчилась. В многочисленных интервью он называл Трампа угрозой для демократии, "монстром" и человеком, который, по его мнению, не заслуживает доверия американцев.

В мае 2024 года Де Ниро даже присоединился к предвыборной кампании демократов. Тогда он выступил у здания суда в Нью-Йорке, где проходили финальные прения по уголовному делу против Дональда Трампа, и призвал сограждан не допустить его возвращения к власти. По словам актера, второе президентство республиканца могло бы стать опасным для страны.

А уже через год, получая почетную "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале, Де Ниро снова не обошел тему политики. В своей речи он подверг критике инициативы Трампа по пошлинам на иностранные фильмы и заявил, что свободу и демократию нельзя воспринимать как что-то гарантированное.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный врач заявил о тревожных симптомах у Трампа. Поведение президента США, по мнению специалиста, нельзя считать нормальным.