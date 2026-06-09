Пережил пожар и обстрел россиян: как выглядит дом "Сватов" на пятом году войны (фото)

Дом заметно изменился

Поклонники сериала "Сваты" до сих пор не теряют интереса к дому, который в кадре "играл" дом семьи Будьков в вымышленных Кучугурах. Недавно возле знаменитой локации побывал блоггер, решивший показать, как она выглядит сейчас.

По словам автора видео, он уже посещал это место раньше, но решил еще раз заехать сюда ради ностальгии. Блогер рассказал, что дом расположен в Киевской области, а неподалеку находится и дом Митяя.

Впрочем, за последние годы внешний вид усадьбы несколько изменился. Если раньше территорию от дороги отделял обычный забор, хорошо знакомый зрителям "Сватов", то теперь владельцы установили более закрытое ограждение. Как предположил блогер, хозяева просто устали от постоянного внимания и многочисленных посетителей, пытавшихся заглянуть во двор.

Дом "Сватов". Фото: скриншот с видео

Несмотря на это, многие детали остались неизменными. По словам автора ролика, на месте до сих пор можно узнать знакомую местность, некоторые хозяйственные постройки и даже антенну, которую помнят внимательные зрители сериала. Также сохранилась беседка, где герои часто проводили время за семейными посиделками.

Блогер показал, где находится дом Митяя. Фото: скриншот с видео

По словам блогера, хозяева продолжают обустраивать участок. По его словам, у дома уже появилась пристройка, а кровлю частично обновили.

Дом "Сватов". Фото: скриншот с видео

Что известно о доме из "Сватов"

На самом деле, легендарные Кучугуры, где происходили события сериала, существовали только на экране. Дом семьи Будьков расположен в Киевской области, селе Горенка Бучанского района.

В июне 2019 года в доме произошел масштабный пожар. Огонь нанес серьезные повреждения дома и уничтожил примерно половину здания. После инцидента владельцам пришлось заниматься восстановлением усадьбы.

Дом "Сватов" после пожара

В 2022 году усадьба пострадала в результате российской атаки на Киевщину. Из-за взрывной волны дом получил повреждения, ракета попала во двор. В результате разрушены забор, детская площадка, а также воронки на земле.

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