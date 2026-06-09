Лондон или Киев? Где будут учиться 12-летние дочери-близняшки Камалии и Захура

На будущее дочерей у бизнесмена уже есть планы

Филантроп и меценат Мохаммад Захур уже задумывается над будущим своих 12-летних дочерей-близняшек от недавно потерявшей близкого человека певицы Камалии. Бизнесмен признался, что имел собственное видение их образования, но окончательное решение оставляет за девочками.

В коротком интервью британско-пакистанский предприниматель рассказал, что хотел бы, чтобы Арабелла и Мирабелла получили высшее образование в Лондоне. По словам Захура, он видит дочерей в таких областях, как финансы или юриспруденция, однако не собирается навязывать им будущую профессию.

"В принципе они могут выбрать любые профессии, я не запрещаю. Главное чтобы они выбрали и пошли дальше по ней", — отметил бизнесмен

В то же время, Захур не исключает, что наследницы могут выбрать и творческий путь. Главным для него остается то, чтобы девушки получили высшее образование и реализовали себя по делу, которое им действительно будет нравиться.

Также бизнесмен прокомментировал возвращение дочерей в Украину. В октябре 2024 года Арабелла и Мирабелла, несколько лет обучавшиеся в Великобритании, снова начали посещать школу в Украине. По словам Захура, это решение не вызывало у него страха, ведь, как заметил предприниматель, непредвиденные события могут произойти где угодно, даже в Лондоне.

Что известно о дочерях Камалии и Мохаммада Захура

Арабелла и Мирабелла родились в 2013 году, поэтому сейчас девушкам по 12 лет. Они имеют британское гражданство, а последние несколько лет проживали вместе с отцом в Великобритании. Сам Захур ранее объяснял, что британский паспорт более удобен, хотя дочери при желании могут оформить и украинское гражданство, ведь родились в Украине.

Мохаммад Захур и певица Камалии с детьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Несмотря на юный возраст, близнецы уже не раз появлялись вместе со звездными родителями на светских мероприятиях. Камалия ранее рассказывала, что девушки занимаются творчеством, учат иностранные языки и интересуются музыкой. Арабелла и Мирабелла также унаследовали любовь к сцене от мамы и периодически участвуют в семейных проектах и фотосессиях.

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