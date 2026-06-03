"Прорахувалася, але де?": Росія вказала Ані Лорак на двері через її паспорт "з тризубом"

Співачці пригадали її виступи для українських військових

Схоже, у Ані Лорак настали не найкращі часи навіть там, де вона останні роки намагалася будувати "блискучу" кар'єру. Співачка, яка після початку війни фактично зробила ставку на російський ринок і так і не засудила агресію РФ проти України, втратила одразу три концерти в Росії.

Організатори туру повідомили, що виступи Лорак у Хабаровську, Владивостоці та Південно-Сахалінську не відбудуться. За їхніми словами, проведення концертів не погодили місцеві органи влади та регіональні адміністрації.

У заяві організаторів йдеться, що вони нібито виконали всі необхідні вимоги для проведення заходів, однак отримали відмови. Особливу увагу вони звернули на ситуацію у Владивостоці, де, як стверджується, міська влада дала пряме розпорядження скасувати концерт.

Концерти Ані Лорак скасуали в РФ. Фото: instagram

Разом із заявою було оприлюднено копію документа від адміністрації Владивостока. У листі зазначається, що концерт Лорак може викликати суспільне невдоволення через неоднозначне ставлення до артистки. Серед причин згадуються її позиція щодо російсько-української війни, участь у благодійних заходах на підтримку українців та інші факти з біографії співачки.

І поки в Україні Лорак вважають запроданкою, зрадницею і висміюють кожен її крок, в РФ чиновники їй роками дорікають за український паспорт і недостатню демонстрацію лояльності до Кремля. Тепер артистка виявилася нікому не потрібною.

Українські користувачі соцмереж новину про скасування концертів зустріли без особливого співчуття. У Threads один із дописів про ситуацію швидко набрав популярність. Авторка іронічно зауважила, що "всидіти на двох стільцях" не вдалося: і на Ібіцу літати, і перед російською публікою виступати, і український паспорт зберігати "про всяк випадок".

"Так буває, коли зрадила свою батьківщину, то виявляється, що ти ніде не потрібна";

"Упс, так неочікувано і приємно;

"Прорахувалася, але де???".

Іронія ситуації полягає в тому, що багато років Лорак намагалася балансувати між українською та російською аудиторіями. Але тепер це зіграли поганий жарт проти неї ж.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни повстали проти Ані Лорак. Їй згадали висловлювання про спецоперацію, і старі фото з бійцями ЗСУ, зроблені десять років тому.