"Просчиталась, но где?": Россия указала Ани Лорак на дверь из-за ее паспорта "с трезубцем"

Певицы вспомнили ее выступления для украинских военных

Похоже, у Ани Лорак наступили не самые лучшие времена даже там, где она в последние годы пыталась строить "блестящую" карьеру. Певица, после начала войны фактически сделавшая ставку на российский рынок и так и не осудившая агрессию РФ против Украины, потеряла сразу три концерта в России.

Организаторы тура сообщили, что выступления Лорак в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске не состоятся. По их словам, проведение концертов не согласовали местные власти и региональные администрации.

В заявлении организаторов говорится, что они выполнили все необходимые требования для проведения мероприятий, однако получили отказы. Особое внимание они обратили на ситуацию во Владивостоке, где, как утверждается, городские власти дали прямое распоряжение отменить концерт.

Концерты Ани Лорак отменили в РФ. Фото: instagram

Вместе с заявлением была обнародована копия документа от администрации Владивостока. В письме отмечается, что концерт Лорак может вызвать общественное недовольство из-за неоднозначного отношения к артистке. Среди причин упоминаются ее позиция по поводу российско-украинской войны, участие в благотворительных мероприятиях в поддержку украинцев и другие факты по биографии певицы.

И пока в Украине Лорак считают предательницей, запроданкой и высмеивают каждый ее шаг, в РФ чиновники ее годами упрекают за украинский паспорт и недостаточную демонстрацию лояльности к Кремлю. Теперь артистка оказалась никому не нужна.

Украинские пользователи соцсетей новость об отмене концертов встретили без особого сострадания. У Threads один из постов о ситуации быстро набрал популярность. Автор иронически заметила, что "усидеть на двух стульях" не удалось: и на Ибицу летать, и перед российской публикой выступать, и украинский паспорт хранить "на всякий случай".

"Так бывает, когда предала свою родину, то оказывается, что ты нигде не нужна";

"Упс, так неожиданно и приятно;

"Просчиталась, но где???".

Ирония ситуации состоит в том, что многие годы Лорак пыталась балансировать между украинской и российской аудиториями. Но теперь это сыграли плохую шутку против нее же.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне восстали против Ани Лорак. Ей вспомнили высказывания о спецоперации, и старые фото с бойцами ВСУ, сделанные десять лет назад.