"В мені двійня". 46-річна Єфросиніна неочікувано відповіла на привітання з вагітністю

Шанувальник привітав зірку з поповненням

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна вміє заінтригувати своїх прихильників. Цього разу приводом для обговорень стало нове відео у її сторіз, яке змусило підписників зірки повірити в її вагітність.

Ведуча опублікувала атмосферні кадри свого відпочинку на подвір'ї. У ролику Маша спокійно гойдається на лавці-гойдалці, ніжно опустивши руку на живіт. У наступний момент вона переводить камеру на собаку, що завзято гризе дерев’яний брусок біля її ніг.

Все це супроводжується звуками дружніх розмов на фоні та лаконічним підписом: "Друзі, природа, їжа, Бутон".

Такий неоднозначний жест із рукою на животі ввів в оману одного з підписників, який поспішив привітати зірку з майбутнім поповненням у родині. Проте Маша, відома своїм гострим гумором, не стала довго тримати інтригу і відповіла фанату в притаманній їй іронічній манері. "Так, в мені двійня. Сирна та кремова з посипкою", — пожартувала Єфросиніна.

Як виявилося, "вагітність" була лише наслідком смачного частування великодніми пасками, а жодних інших поповнень, окрім гастрономічних, зірка наразі не планує.

Нагадаємо, що телеведуча одружена з бізнесменом та військовим Тимуром Хромаєвим. У подружжя вже є доросла дочка і син.