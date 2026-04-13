"Во мне двойня". 46-летняя Ефросинина неожиданно ответила на поздравление с беременностью

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина умеет заинтриговать своих поклонников. На этот раз поводом для обсуждений стало новое видео у ее сторис, заставившее подписчиков звезды поверить в ее беременность.

Ведущая опубликовала атмосферные кадры своего отдыха во дворе. В ролике Маша спокойно качается на скамейке-качалке, нежно опустив руку на живот. В следующий момент она переводит камеру на собаку, упорно грызущую деревянный брусок у ее ног.

Все это сопровождается звуками дружеских разговоров на фоне и лаконичной подписью: "Друзья, природа, еда, Бутон".

Такой неоднозначный жест с рукой на животе ввел в заблуждение одного из подписчиков, поспешившего поздравить звезду с предстоящим пополнением в семье. Однако Маша, известная своим острым юмором, не стала долго держать интригу и ответила фанату в присущей ей иронической манере. "Да, во мне двойня. Сырная и кремовая с посыпкой", — пошутила Ефросинина.

Как оказалось, "беременность" была лишь следствием вкусного угощения пасхальными пасками, а никаких других пополнений, кроме гастрономических, звезда пока не планирует.

Напомним, что телеведущая замужем за бизнесменом и военным Тимуром Хромаевым. У супругов уже есть взрослая дочь и сын.