Заява на розлучення врятувала їхній шлюб: що відомо про дружину Богдана Ступки і як він "зробив її українкою"

Вдова відомого актора родом із Баку, колись вона була балериною

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Богдан Ступка – видатний український актор, діяч культури, лауреат Шевченківської премії та премії Довженка. Він побудував серйозну і успішну кар’єру, зіграв сотні ролей у театрі та кіно і прославився далеко за межами України. І весь цей час аж до самої смерті у 2012 році, поряд з ним було його єдине кохання — Лариса Ступка.

Сьогодні, 22 липня, минають 14-ті роковини від дня смерті знаменитості. "Телеграф" з цього приводу розповість, що відомо про вдову великого актора Ларису Ступку і як заява на розлучення лише зміцнила їх із Богданом Сильвестровичем шлюб.

Дружина Богдана Ступки — що про неї відомо

Український актор і культурний діяч Богдан Ступка був одружений лише один раз і прожив у шлюбі 45 років аж до смерті. Його обраницею та єдиною любов’ю була Лариса Корнієнко.

Розпис Богдана та Лариси Ступок

Вони познайомились у Львові. Лариса була випускницею хореографічного училища в Баку, а він — військовослужбовець строкової служби після навчання в акторській студії при Львівському театрі імені М. Заньковецької. Після переїзду з Баку до Львова Корнієнко пішла працювати до Львівського театру опери та балету – вона була балериною.

Богдан та Лариса Ступки із сином Остапом

Їхній роман почався не відразу, довго вони просто перетиналися в спільних компаніях, спілкувалися і товаришували. А одружилися Богдан та Лариса у 1967 році та прожили разом 45 років до смерті Богдана Ступки у 2012 році. Згодом у пари народився син Остап, тоді Лариса покинула кар’єру в театрі і присвятила себе сім’ї.

Богдан та Лариса Ступки в молодості

У якийсь момент в шлюбі почалася криза, грошей катастрофічно не вистачало, а сама жінка втомилася від вічної рутини та побуту. Тоді Лариса подала на розлучення. Їм із Богданом Ступкою дали місяць на роздуми і саме цей період допоміг обом переосмислити їхній шлюб. З того часу вони стали ще більше цінувати одне одного, а їх стосунки зміцнилися.

Родина Богдана Ступки – дружина Лариса, син Остап та онук Дмитро

Як розповідала Лариса Ступка в інтерв’ю вже після смерті чоловіка, саме завдяки йому вона вивчила українську мову та дізналася багату українську історію.

Коли чоловік готував ролі (а йому давали образи історичних героїв, гетьманів, діячів науки та культури), він не просто вчив слова, а вивчав епоху, в якій ці персонажі жили. Богдан приносив додому книги, обговорював зі мною публікації, розповідав про долю своїх героїв. Я й зараз дуже люблю дивитися документальні фільми, читати книги Лариса Ступка

Богдан Ступка із дружиною Ларисою

Як зізнавалася вдова актора, після смерті Богдана Сильвестровича, вона рідко виходить із дому, її підтримують син Остап та онук Дмитро, якого вона також виростила. Залишаючись удома, Лариса Семенівна часто переглядає фотографії чоловіка, читає його інтерв’ю, дивиться фільми з ним.

Богдан та Лариса Ступки були у шлюбі 45 років

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Богдана Ступки та чому він помер. Його пам’ятник відрізняється від усіх на Байковому кладовищі.