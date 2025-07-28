Заявление на развод спасло их брак: что известно о жене Богдана Ступки и как он "сделал ее украинкой"

Вдова известного актера родом из Баку, когда-то она была балериной

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Богдан Ступка — выдающийся украинский актер, деятель культуры, лауреат Шевченковской премии и премии Довженко. Он построил серьезную карьеру, сыграл сотни ролей в театре и кино и прославился далеко за пределами Украины. И все это время аж до самой смерти в 2012 году, рядом с ним была его единственная любовь — Лариса Ступка.

Сегодня, 22 июля, проходит 14-я годовщина со дня смерти знаменитости. "Телеграф" по этому поводу расскажет, что известно о вдове великого актера Ларисе Ступке и как заявлении на развод только укрепило их с Богданом Сильвестровичем брак.

Жена Богдана Ступки — что о ней известно

Украинский актер и культурный деятель Богдан Ступка был женат всего один раз и прожил в браке 45 лет аж до самой смерти. Его избранницей и единственной любовью была Лариса Корниенко.

Роспись Богдана и Ларисы Ступок

Они познакомились во Львове. Лариса была выпускницей хореографического училища в Баку, а он военнослужащий срочной службы после учебы в актерской студии при Львовском театре имени М. Заньковецкой. После переезда из Баку во Львов Корниенко пошла работать во Львовский театр оперы и балета — она была балериной.

Богдан и Лариса Ступки с сыном Остапом

Их роман начался не сразу, долго время они просто пересекались в общих компаниях, общались и дружили. А поженились Богдан и Лариса в в 1967 году и прожили вместе 45 лет до смерти Богдана Ступки в 2012 году. Спустя время у пары родился сын Остап,Ю тогда Лариса бросила карьеру в театре и посвятила себя семье.

Богдан и Лариса Ступки в молодости

В какой-то момент в браке начался кризис, денег катастрофически не хватало, а сама женщина устала от вечной рутины и быта. Тогда Лариса подала на развод. Им с Богданом Ступкой дали месяц на раздумья и именно этот период помог обоим переосмыслить их брак. С того времени они стали еще больше ценить друг друга, а отношения укрепились.

Семья Богдана Ступки - жена Лариса, сын Остап и внук Дмитрий

Как рассказывала Лариса Ступка в интервью уже после смерти мужа, именно благодаря ему она выучила украинских язык и узнала богатую украинскую историю.

Когда муж готовил роли (а ему давали образы исторических героев, гетманов, деятелей науки и культуры), он не просто учил слова, а изучал эпоху, в которой жили эти персонажи. Богдан приносил домой книги, обсуждал со мной публикации, рассказывал о судьбе своих героев. Я и сейчас очень люблю смотреть документальные фильмы, читать книги Лариса Ступка

Богдан Ступка с женой Ларисой

Как признавалась вдова актера, после смерти Богдана Сильвестровича, она редко выходит из дома, ее поддерживают сын Остап и внук Дмитрий, которого она также вырастила. Оставаясь дома Лариса Семеновна часто пересматривает фотографии мужа, читает его интервью, смотрит фильмы с ним.

Богдан и Лариса Ступки были в браке 45 лет

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Богдана Ступки и почему он умер. Его памятник отличается от всех на Байковом кладбище.