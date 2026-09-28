Останній день акції: цей продукт в "АТБ" ще можна придбати зі знижкою 38%
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Варто поспішити, аби заощадити чимало грошей
Черговий акційний тиждень в мережі супермаркетів "АТБ" добігає кінця. До завершення дії вигідних пропозицій залишився один день.
Докладніше про це читайте у матеріалі: Ціни просіли до 53%: що зараз купити по акції в "АТБ"
Зокрема, просто зараз в магазинах все ще можна знайти молочні продукти зі знижкою 38%. Наприклад, йогурт "Молокія" в об’ємі 300 г продають за 27,90 грн замість 45 грн.
Майже з аналогічною знижкою у 37% також можна придбати й йогурти "Злагода". Залежно від виду їхня ціна наразі становить від 41,50 до 46,90 грн за 750 г.
Якщо вас приваблюють ці пропозиції, поспішайте – акція діятиме до 29 вересня включно.
Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", кава в "АТБ" подешевшала на сотні гривень: акція завершується