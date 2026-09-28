Последний день акции: этот продукт в "АТБ" еще можно купить со скидкой 38%

Следует поспешить, чтобы сэкономить немало денег

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Очередная акционная неделя в сети супермаркетов "АТБ" подходит к концу. До окончания действия выгодных предложений остался один день.

Подробнее об этом читайте в материале: Цены просели до 53%: что сейчас купить по акции в "АТБ"

В частности, прямо сейчас в магазинах все еще можно обнаружить молочные продукты со скидкой 38%. К примеру, йогурт "Молокія" в объеме 300 г продают за 27,90 грн вместо 45 грн.

Почти с аналогичной скидкой в 37% можно приобрести и йогурты "Злагода". В зависимости от вида их цена составляет от 41,50 до 46,90 грн за 750 г.

Очень приятные цены

Если вас привлекают эти предложения, торопитесь – акция будет действовать до 29 сентября включительно.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", кофе в "АТБ" подешевел на сотни гривен: акция завершается