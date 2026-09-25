Поспішайте, поки не розкупили: цей делікатес в "АТБ" подешевшав майже на 30%

Знижка на товар зберігатиметься до 29 вересня включно

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Слідом за кавою, що цього тижня подешевшала в "АТБ" на сотні гривень, майже третину у вартості втратили й товари з рибного відділу супермаркету. Так, один із популярних видів червоної риби продають зі знижкою майже 28%, однак така ціна діятиме лише до 29 вересня.

Докладніше про це читайте в матеріалі "Ціни просіли до 53%: що цього тижня можна вигідніше купити в "АТБ"

Просто зараз в "АТБ" можна купити слабосолону форель "Своя лінія" вагою 180 грамів за 199,90 грн замість 275,90 грн.

Таким чином, економія на кожній упаковці склдає 76 гривень.

Вигідна пропозиція

Водночас варто пам'ятати, що придбати товар за акційними цінами можна, лише поки він є в наявності у кожному конкретному магазині. Тож, якщо вас зацікавила ця пропозиція, краще не зволікати.

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", дивіться уважно на цінники в "АТБ": яка хитрість там прихована