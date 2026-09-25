Торопитесь, пока не раскупили: этот деликатес в "АТБ" подешевел почти на 30%

Скидка на товар будет сохраняться до 29 сентября

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Вслед за кофе, который на этой неделе подешевел в "АТБ" на сотни гривен, почти треть в стоимости потеряли и товары из рыбного отдела супермаркета. Так, один из популярных видов красной рыбы продается со скидкой почти 28%, однако такая цена будет действовать только до 29 сентября.

Подробнее об этом читайте в материале "Цены просели до 53%: что на этой неделе можно выгоднее купить у "АТБ"

Прямо сейчас в "АТБ" можно купить слабосоленую форель "Своя лінія" весом 180 граммов за 199,90 грн вместо 275,90 грн.

Таким образом, экономия на каждой упаковке составляет 76 гривен.

Выгодное предложение

В то же время следует помнить, что приобрести товар по акционным ценам можно только пока он есть в наличии в каждом конкретном магазине. Так что, если вас заинтересовало это предложение, лучше не медлить.

Напомним, как ранее писал "Телеграф", смотрите внимательно на ценники в "АТБ": какая хитрость там скрыта