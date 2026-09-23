Рибний відділ "АТБ" здивував: лосось, форель і креветки різко подешевшали

Любителям рибної продукції варто поспішити

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До 29 вересня в мережі супермаркетів "АТБ" діятимуть суттєві знижки на рибу, морепродукти та консерви. Найбільше ціни впали на рибні делікатеси, які зазвичай рідко дешевшають.

Детальніше читайте в матеріалі: Ціни просіли до 53%: що цього тижня можна вигідніше купити в "АТБ"

Серед акційних пропозицій — лосось Norven без шкіри вагою 340 г. Його ціна знизилася з 449,90 до 310,90 грн. Тобто економія становить 139 грн.

Також дешевше можна придбати слабосолону форель "Своя лінія" — за філе-шматок зі шкірою вагою 180 г просять 199,90 грн замість 275,90 грн.

Смачно і доступно

Своєю чергою упаковка сьомги "Своя Лінія" скибочками без шкіри наразі коштує 64,90 грн замість 89,90 грн за 60 г.

Помітно подешевшало й асорті з морепродуктів Norven охолоджене варене. Його вартість знизили з 279,90 до 209,90 грн за 300 г.

Рибні делікатеси за низькими цінами

Упаковка охолодженої вареної креветки Norven калібру 20–40 і вагою 330 г, зараз продається за 155,90 грн замість 209,90 грн. Таким чином, на цій позиції можна заощадити 54 грн.

Не менш вигідно можна придбати й крабові палички "Своя лінія" з 40% вмістом риби. За упаковку 250 г під час акції потрібно заплатити 50,50 грн замість 75,90 грн.

Час робити запаси

Також ціни впали на кілька видів консервованої риби. Зокрема, подрібнений тунець "Своя Лінія" в олії та у власному соку продається за 42,90 грн замість 57,90 грн за 185 г.

Консервована скумбрія натуральна "Своя Лінія" вагою 240 г цього тижня буде продаватися за 91,50 грн замість 114,50 грн. Шпроти в олії 240 г можна придбати за 93,30 грн замість 116,80 грн, а упаковка 160 г обійдеться у 65,50 грн замість 82 грн.

Вигідна пропозиція

Нагадаємо. як раніше розповідав "Телеграф", в "АТБ" з'явився відділ, який здивував покупців: такі є не всюди.